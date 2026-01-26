¿Quién ganará el Super Bowl? Las 3 claves que definirán el partido entre Seattle y Nueva Inglaterra

El Super Bowl LX llega lleno de tensión. Seattle y Nueva Inglaterra no dominaron a sus rivales en las finales de conferencia, pero sobrevivieron. Y eso, en enero, dice más que cualquier paliza.

Los Seahawks se impusieron a los Rams en un duelo de ida y vuelta que se resolvió en los últimos minutos. Los Patriots, en cambio, ganaron su boleto desde la trinchera, con un partido ríspido, de golpes cortos y muchos errores en medio de un clima extremo.

Con defensas físicas, entrenadores de alto nivel y quarterbacks que buscan escribir su propia historia, el partido se perfila como un duelo que se decidirá por detalles. Aquí están las tres claves que pueden definir al prózimo campeón del Vince Lombardi.

¡Locura total! Ir al Super Bowl cuesta desde 6,000 hasta 25,000 dólares

1. Sam Darnold y el momento más grande de su carrera

Darnold ya rompió uno de los relatos más persistentes de la NFL: el de que según sus detractores, no podía responder en partidos grandes. Lo hizo contra los Rams con su mejor actuación del año, sin errores y con autoridad total sobre la ofensiva.

Ahora el reto es distinto. Nueva Inglaterra vive de incomodar quarterbacks, de obligarlos a pensar una décima de segundo más. Si Darnold mantiene la calma cuando el bolsillo se cierre y la secundaria disimule coberturas, Seattle tendrá ventaja. Si no, el partido puede volverse cuesta arriba muy rápido.

Te puede interesar: El curioso detalle que se repetirá en el Super Bowl LX

2. Drake Maye: ganar sin brillar… ¿otra vez?

Los Patriots están en el Super Bowl sin que su quarterback haya sido espectacular en playoffs. Maye ha corrido, ha resistido castigos y ha tomado decisiones clave, pero su versión dominante del calendario regular aún no aparece.

Seattle no permitirá que el partido se juegue solo con piernas y fuerza mental. Para levantar el trofeo, Nueva Inglaterra necesitará que Maye vuelva a ser amenaza aérea real. No perfecto, pero sí oportuno.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá el Super Bowl LX EN VIVO: New England Patriots vs Seattle Seahawks

3. El duelo que puede romper el partido

Jaxon Smith-Njigba llega como el receptor más productivo de la temporada y el motor del ataque aéreo de Seattle. Nueva Inglaterra, por su parte, presume una secundaria que ha borrado a casi todos en estos playoffs.

Si los Patriots logran contener a JSN sin desarmar el resto de su cobertura, controlarán el ritmo. Si Seattle consigue aislarlo y mover cadenas temprano, obligará a los Pats a salir de su zona de confort.

La mesa está puesta para el partido del año. Y aunque para los que hemos seguido la temporada partido a partido hay un claro favorito, los Seattle Seahawks, en el Super Bowl todo puede pasar y si hay una franquicia con ADN ganador, esa es la de Nueva Inglaterra.