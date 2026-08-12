HORA EXACTA para ver el Seattle Sounders vs Chivas, partido de fase de grupos de la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 entra en la recta final de su primera ronda y este miércoles presenta un duelo que hace apenas un año habría parecido de candidatos al título. Seattle Sounders recibe a Chivas en el Lumen Field, con ambos equipos necesitados de cerrar con una victoria.

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El escenario resulta especialmente llamativo para Seattle. Los Sounders son los campeones defensores de la Leagues Cup, después de conquistar la edición 2025 con una victoria 3-0 sobre Inter Miami precisamente en el Lumen Field. Sin embargo, su camino en 2026 ha sido mucho más complicado.

Seattle perdió su primer compromiso frente a Toluca, antes de reaccionar con una victoria 3-0 sobre Querétaro. Ahora necesita volver a sumar de a tres y, además, estar pendiente del resto de resultados para conocer si puede terminar entre los cuatro mejores representantes de la MLS.

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¿Cómo llega Chivas al partido contra Seattle Sounders?

Para Chivas ya no existen cuentas ni combinaciones posibles. El Guadalajara llega a Seattle matemáticamente eliminado de la Leagues Cup 2026, por lo que su último partido de la primera fase tendrá como único objetivo evitar despedirse del torneo sin una victoria.

El Rebaño no consiguió los resultados necesarios en sus primeros dos compromisos y quedó sin posibilidades de meterse entre los cuatro mejores representantes de la Liga BBVA MX antes de disputar su último encuentro.

La situación contrasta con la de Seattle Sounders, que todavía tiene posibilidades de avanzar y necesita aprovechar la localía para mantenerse en la pelea. El vigente campeón de la Leagues Cup llega además después de golear 3-0 a Querétaro, resultado que le permitió llegar con vida a la última jornada.

Para Guadalajara, el encuentro también representa una última oportunidad para cambiar la imagen mostrada en el torneo antes de regresar completamente su atención al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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¿A qué hora juega Seattle Sounders vs Chivas?

El encuentro se disputará este miércoles 12 de agosto de 2026 en el Lumen Field de Seattle. El silbatazo inicial está programado para las 8:30 PM, tiempo del centro de México (7:30 PM en Seattle).