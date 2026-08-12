Gabriel Milito hizo una promesa en Chivas tras ser eliminados de la Leagues Cup

Cuando todo parecía indicar que Chivas arrasaría en esta segunda parte del año, los resultados no acompañaron. El inicio de semestre no ha sido sencillo para el cuadro rojiblanco que, a pesar de tener la plantilla más valiosa de Concacaf, todavía no logra igualar el nivel demostrado durante el Clausura 2026. El primer descalabro surgió en Leagues Cup, donde el Guadalajara ya quedó eliminado en primera ronda.

A falta del juego contra Seattle Sounders por la Jornada 3, el cuadro rojiblanco ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a Cuartos de Final. Pese a ello, el entrenador Gabriel Milito aseguró que Chivas saldrá a ganar ante el conjunto de la MLS y está convencido de que tiene las herramientas necesarias para ser campeón de la Liga BBVA MX antes de que termine el año.

Milito buscará el título del Apertura 2026

Previo al choque contra Seattle, el técnico argentino pasó por conferencia de prensa y asumió la responsabilidad de no haber podido completar el objetivo en la Leagues Cup. Sin embargo, todos sus deseos serán depositados en el Apertura 2026, torneo que Chivas buscará ganar.

“No hay excusas, tengo jugadores muy buenos para al menos haberlos puesto en Cuartos de Final y no fui capaz de hacerlo, por eso me hago responsable. A los jugadores ningún reclamo, se entregan al máximo en cada partido. Sigo convencido y enamorado de este plantel”, fue lo que expresó Milito en una parte de la conferencia.

TE PUEDE INTERESAR:



Luego prosiguió: “Más allá del dolor de la eliminación, sé que este equipo será protagonista y peleará por ser campeón (del Apertura 2026), eso lo tengo muy claro. Por eso me hago responsable porque tener tan buenas individualidades, me obligaba a por lo menos meterlos en la siguiente fase”.

|X: Chivas

Milito lamenta no tener opciones de clasificar a Cuartos de Final

“Nos hubiera encantado llegar a este tercer juego con opciones de clasificar, de todas maneras es un partido que nos va a servir para competir, probar cosas, para mirar rendimientos, para seguir agarrando ritmo en el caso de algunos jugadores y también para sacar conclusiones”, comentó

Luego enfatizó en que saldrá a buscar los tres puntos pese a no tener posibilidades de avanzar en el torneo: “Lo que te aclaro es que tenemos que jugar con la máxima seriedad, como corresponde, porque hay que tener dignidad, hay que jugar con honor y sobre todo ser conscientes de que representamos a una institución gigante. Acá siempre se va a jugar, más allá de que matemáticamente estamos eliminados. Hay cosas en juego, sin dudas”.