Sebastián Cáceres tuvo un accidente en la Liga BBVA MX y así le afectó en su debut en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó una imagen que rápidamente llamó la atención durante el partido entre Uruguay y Arabia Saudita. Sebastián Cáceres, defensor del país sudamericano y del Club América apareció usando una máscara. Esto generó preguntas entre muchos aficionados de la escuadra dirigida por Marcelo Bielsa (que recibió burlas de argentinos).

En el empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita apareció Sebastián Cáceres como titular en el debut mundialista. Esto sorprendió porque atraviesa una delicada lesión facial que sufrió durante la Liguilla del Clausura 2026 en el partido entre América y Pumas. El defensor recibió un fuerte golpe que terminó provocándole duras lesiones.

El parte médico oficial por el que Sebastián Cáceres usa máscara en el Mundial 2026 dice esto: conmoción, fractura del arco cigomático y un trauma ocular. Por esto, incluso debió permanecer hospitalizado después del encuentro de la Liga BBVA MX.

Sebastián Cáceres juega el Mundial 2026 con máscara protectora

El zaguero uruguayo todavía necesita utilizar un protector especial para evitar riesgos en la zona afectada. Después de varias semanas de recuperación y seguimiento médico, logró ponerse nuevamente en condiciones físicas para disputar partidos oficiales. Marcelo Bielsa decidió incluirlo desde el inicio pese a las dudas físicas que existían alrededor de su situación.

TE PUEDE INTERESAR:



La lesión que sufrió Sebastián Cáceres en América

El Club América confirmó en aquel momento la gravedad del episodio mediante un comunicado oficial. El equipo azulcrema explicó que el defensor había sufrido una conmoción junto con una fractura facial y un trauma ocular. Las imágenes posteriores mostraron a Cáceres con visibles secuelas físicas mientras avanzaba lentamente su proceso de recuperación.

Con el paso de los días, el futbolista comenzó a trabajar utilizando una máscara especial. Esa alternativa terminó siendo fundamental para acelerar su regreso a las canchas. Incluso durante los entrenamientos previos al Mundial 2026 ya se le observaba utilizando la protección para evitar cualquier nuevo contacto directo sobre el rostro. La usó también contra Arabia Saudí.

El calendario de Sebastián Cáceres y Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™