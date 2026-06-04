“La Bielseada” de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Bielsa cita a un jugador lesionado y no lo cambia

La selección de Uruguay —una de las selecciones que jugarán en México— sorprendió de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una decisión fiel al estilo de su director técnico. Marcelo Bielsa optó por mantener en la convocatoria definitiva a una de sus principales figuras de cara al torneo veraniego, desafiando los reportes médicos.

El estratega argentino decidió no bajar de la lista oficial a Giorgian De Arrascaeta. La Asociación Uruguaya de Futbol confirmó que el mediapunta sufrió una lesión muscular en el gemelo durante la práctica del 2 de junio. A pesar del diagnóstico de desgarro, el cuerpo técnico ratificó su permanencia en la nómina. En tanto, Argentina también se preocupa por las lesiones.

Luis Suárez había mostrado interés en representar una vez más a la Selección Uruguaya, pero Marcelo Bielsa lo descartó para la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @Uruguay

Así, la escuadra charrúa encarará la fase de grupos con únicamente 25 futbolistas disponibles en el banquillo. El plan de Bielsa consiste en esperar al volante del Flamengo, con la esperanza de que el histórico dorsal 10 pueda ver minutos en unos hipotéticos dieciseisavos de final.

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El historial de la lesión y el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El mediocampista de 32 años arrastraba complicaciones físicas desde abril, mes en el que sufrió una fractura de clavícula. Tras recuperarse, el futbolista realizaba trabajos diferenciados en el Complejo Celeste antes de presentar el fuerte dolor en la pierna que encendió las alarmas.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Ghana v Uruguay - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - December 2, 2022 Uruguay’s Giorgian de Arrascaeta scores their second goal REUTERS/John Sibley|Reuters

De acuerdo con el reglamento de competencia, las selecciones tienen la facultad de sustituir a un jugador lesionado de gravedad hasta 24 horas antes de su debut oficial. La postura de la federación cerró definitivamente esa ventana de cambio, asumiendo el riesgo de competir con un elemento inactivo durante la primera ronda.

El calendario de la selección de Uruguay y la reacción de la afición

Giorgian De Arrascaeta es el futbolista que sufrió un desgarro en el gemelo, pero seguirá en la cnvocatoria.|AUF - Selección Uruguaya de Futbol

Uruguay iniciará su camino en el certamen el 15 de junio enfrentando a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Posteriormente se medirá ante Cabo Verde el 21 de junio, para cerrar su actividad dentro del exigente sector frente a España el 26 de junio en Guadalajara.

La polémica decisión dividió opiniones en redes sociales. “Por algo es el ‘Loco’ Bielsa y no el ‘Cuerdo’ Bielsa”, dijo uno. Otro respondió: “Tiene razón, no tienen otro a su nivel, sabiendo que este mundial dura 2 meses ¿cómo no lo vas a llevar?”. Un tercero opinó: “Bielseada, es como cuando llevó a Caniggia jubilado al mundial”.

