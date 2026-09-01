Lo único que frena el fichaje de Carlos Álvarez al América; no es lo económico

El Club América habría puesto sobre la mesa una propuesta altísima por Carlos Álvarez, pero el dinero no sería el principal obstáculo para concretar la operación. El futbolista del Levante de España es uno de los objetivos de la directiva azulcrema y del entrenador Guillermo Almada. Al margen de lo económico, hay algo que no termina de definir el fichaje.

Mientras América busca refuerzos, Álvarez tendría dudas sobre mudarse a México, ya que su prioridad sería continuar en España para buscar su consolidación en el futbol europeo y mantener abierta la posibilidad de llegar a la selección española.

Davy Arnaud mencionó en entrevista que el equipo de Coapa es muy agresivo hacia al frente y en todo el campo.|Club América

¿Quién es Carlos Álvarez y cuánto le costaría al América?

Carlos Álvarez es un mediapunta español de 23 años que actualmente pertenece al Levante. Su capacidad para jugar detrás del delantero y participar en la generación ofensiva lo convirtió en uno de los objetivos del América durante este mercado de transferencias.

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La propuesta que habría enviado el conjunto de Coapa alcanza los 10 millones de euros. De concretarse por esa cantidad, el español se convertiría en uno de los fichajes más caros en la historia del club mexicano.

El histórico gol al 97’ de Carlos Álvarez con el que el Levante cristalizó su regreso a Primera División en la Temporada 2024-25. Golazo del español que está por ser americanista 🦅



Ni él podía creer lo que había hecho 🚀



📹 | LaLiga pic.twitter.com/2tesL216Kj — Víctor Díaz (@v_ddiaz) September 1, 2026

Además de la cantidad destinada al Levante, América habría planteado un contrato de cinco años con condiciones salariales superiores a las que actualmente tiene Álvarez en España.

Carlos Álvarez es un jugador de jerarquía que busca Guillermo Almada

La posible incorporación encajaría en la intención de Almada de sumar talento para elevar el nivel ofensivo del América. El técnico tendría en Álvarez a un futbolista capaz de aportar en la construcción de juego y darle alternativas al ataque.

El cierre del mercado español también agrega presión a las negociaciones. América todavía tendría margen para incorporar futbolistas provenientes del extranjero dentro del periodo permitido por la Liga MX, pero deberá esperar la respuesta del jugador.

Altas y bajas del América para el Apertura 2026

Por el momento el América realizó apenas 3 fichajes y sufrió 10 bajas para este Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.