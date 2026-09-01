El nuevo reloj del Club América: la joya de los 110 años que cuesta un dineral

El Club América tiene una nueva pieza de colección para conmemorar sus 110 años de historia. BOMBERG creó un reloj exclusivo del conjunto azulcrema del que solamente existen 400 unidades. El precio tampoco pasa desapercibido: la pieza cuesta mucho dinero y viene acompañada por accesorios oficiales.

La edición especial combina algunos de los elementos más reconocibles del América con las características de un reloj fabricado por BOMBERG. La propuesta incluye dos correas intercambiables y una gorra New Era con licencia oficial, por lo que el comprador recibe un paquete conmemorativo y no únicamente el reloj.

|Foto: worldofbomberg.

Una edición para los aficionados que buscan una pieza exclusiva

La producción es uno de los principales atractivos del lanzamiento. BOMBERG estableció que solamente serán fabricados 400 relojes, una cantidad que convierte al modelo en un artículo limitado para los seguidores del equipo.

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El número de referencia de la pieza es NT42H3SS.10-01.12. En el diseño también quedó plasmada la cantidad total de ejemplares mediante la inscripción “ONE OF 400”.

|Foto: worldofbomberg

Esto es lo que recibe quien compre el reloj

La celebración del aniversario también está presente en los detalles del reloj. El escudo del Club América fue integrado dentro del cero correspondiente al número 110, una forma de relacionar directamente la pieza con la conmemoración.

Otro detalle es que el grabado fue realizado sobre el acero de la pieza y no colocado mediante una impresión. Las correas también llevan los colores azul y amarillo sistema quick release.

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Alrededor del grabado aparece la frase “Grandes de Corazón”. El paquete también contiene una gorra New Era con licencia oficial del Club América. El accesorio presenta el escudo del equipo bordado en la parte frontal.

Una pieza de 42 milímetros que tiene un alto precio

El reloj tiene una caja de 42 milímetros de diámetro, mientras que su grosor es de 12 milímetros. Con la correa colocada alcanza un peso de 110 gramos y cuenta con resistencia al agua de 100 metros, equivalente a 10 ATM.

Su funcionamiento depende de un movimiento suizo de cuarzo 1/10s Ronda. Actualmente, BOMBERG señala que el modelo está disponible en su tienda oficial de México. El precio publicado es de 23,900 pesos, aunque existe la posibilidad de cubrirlo hasta en 12 meses sin intereses mediante PayPal, con pagos anunciados de 1,991.66 pesos.

