Sebastián Cáceres: este es el sueldo que recibe el defensa de Club América

Mientras que Sebastián Cáceres fue tendencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por su máscara (a causa del accidente en la Liga BBVA MX) que le afectó en su debut con Uruguay, hoy día ya se entrena bajo las órdenes de Guillermo Almada en el Club América. En ese marco, una de las grandes dudas que genera entre los fanáticos es cuánto gana de salario.

Así como Israel Reyes tiene un muy buen sueldo en el América, algo similar ocurre con el uruguayo Cáceres. El defensor de 26 años se encuentra entre los 10 jugadores mejores pagados del equipo de Coapa.

El salario de Sebastián Cáceres en el Club América

De acuerdo a los datos aportados por Capology, el defensor uruguayo está entre los 10 jugadores mejores pagados de las Águilas. Según Salary Sport, Sebastián Cáceres gana un sueldo de 18 millones 500 mil pesos mexicanos por temporada en el conjunto azulcrema.

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Esa cifra se traduce en 357 mil pesos mexicanos por semana. Es decir que Sebastián Cáceres percibe más de 20 mil dólares a la semana y 1 millón 60 mil dólares al año.

Los títulos de Sebastián Cáceres en el Club América respaldan su salario

Sebastián Cáceres lleva seis temporadas en el Club América, en las cuales ha logrado ganar títulos para ampliar el palmarés del equipo más exitoso de México. El defensa uruguayo de 26 años ha formado parte de la plantilla que consiguió el histórico campeonato de la Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024).

Del mismo modo, el defensor que llegó desde el Liverpool de Uruguay en 2020 consiguió obtener el Campeón de Campeones 2024 y la Supercopa de la Liga MX 2024. Así, Sebastián Cáceres ya acumula 5 títulos con las Águilas de Coapa.

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Los números de Sebastián Cáceres en el Club América

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Sebastián Cáceres en el Club América: