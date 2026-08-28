¿Cuándo volvería Sebastián Córdova tras lesión con Pumas? Esta es la fecha tentativa

La Leagues Cup trajo consigo una de las noticias más lamentables para los Pumas de la UNAM, equipo que tendrá que solventar sus necesidades futbolísticas sin la presencia de Sebastián Córdova luego de la lamentable lesión que el jugador mexicano vivió en este torneo.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Fue hace unos días cuando la directiva de Pumas confirmó una lamentable noticia que involucra la pérdida de Sebastián Córdova durante un tiempo prolongado, por lo que, de acuerdo a la lesión que tiene, desde ya se comienza a analizar el mes en el que el mexicano podría estar de regreso.

¿Qué lesión sufrió Sebastián Córdova con Pumas?

Fue en el duelo de la Jornada 3 de la Leagues Cup entre el Columbus y Pumas que Sebastián Córdova sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, misma que fue confirmada por la directiva universitaria horas después a través de un comunicado.

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Sebastián Córdova estará fuera aproximadamente nueve meses.



Presentó una ruptura completa de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



Pumas se queda sin su refuerzo estelar. pic.twitter.com/Ex8TSWlnXy — Brian Sales (@Brian_BA9) August 12, 2026

Pumas también reveló que Sebastián será intervenido quirúrgicamente, por lo que “el tiempo de recuperación será conforme a su evolución”, lo cual habla de una de las lesiones más importantes que un jugador puede tener y que se da precisamente a semanas de que el jugador llegó al Pedregal.

¿En qué fecha podría regresar Sebastián Córdova?

Mientras Esteban Solari y la directiva de Pumas encuentran un sustituto para Sebastián Córdova, vale decir que el mexicano se perderá el resto del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, por lo que todo haría indicar que volverá a las canchas hasta el siguiente año.

El periodo de rehabilitación de una ruptura completa de ligamento varía entre los ocho y los diez meses, dependiendo de cada futbolista. Dicho lo anterior, lo más probable es que el jugador de Pumas vuelva a las canchas a finales del siguiente torneo Clausura 2027.