Portero de la Liga BBVA MX en la mira de dos históricos de Inglaterra

Acaba de comenzar el Torneo Clausura 2026 y ya hay equipos de Europa volteando a ver talento en la Liga BBVA MX. Rumbo a la Jornada 3 de la nueva campaña, hay un portero mexicano en la mira de dos escuadras de Inglaterra.

De acuerdo a diversos reportes, el guardameta de los Bravos de Juárez, Sebastián Jurado, ha llamado la atención en los equipos de West Bromwich Albion y Queens Park Rangers, quienes buscarían firmar al arquero de 28 años de edad en la ventana de transferencias de verano.

Tanto el West Bromwich Albion y Queens Park Rangers juegan en la Championship, Segunda División de Inglaterra en la que actualmente, los equipos se ubican en los puestos 11 y 18 respectivamente durante la Temporada 2025/26.

Números de Sebastián Jurado con FC Juárez

Jugando para FC Juárez, Sebastián Jurado tiene un registro de 64 partidos disputados defendiendo el arco de los Bravos, mismos en los que tiene marca de 94 goles recibidos y 11 encuentros manteniendo su portería en cero.

Durante el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, certamen que acaba de comenzar, el equipo de La Frontera dirigido por Pedro Faria se ubica en el lugar 11 de la tabla general tras un triunfo y una derrota. Para la Jornada 3, la cual comienza este viernes 16 de enero, los Bravos visitan a Santos Laguna en la cancha del TSM Corona, compromiso a llevarse a cabo el domingo 18 de enero a las 18:00 horas, tiempo de la CDMX.

