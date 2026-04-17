Álvaro Fidalgo vive su peor momento en Europa tras salir de Club América

A pesar de haber dejado Club América y haber demostrado su gran nivel en Real Betis, hoy Álvaro Fidalgo está viviendo su peor momento desde que arribó a Europa. Pues las cosas están muy lejos de ser como él se las esperaba, incluso aunque las condiciones previas estaban dadas como para que disfrute mucho más estos meses previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Hace menos de un mes Álvaro Fidalgo fue humillado por su propio equipo y hoy le toca vivir un momento malo. Pues el Real Betis perdió ante el Sporting Braga en los cuartos de final de la UEFA Europa League y quedó eliminado por un marcador global de 5-3, terminando así su participación en la competición europea. En La Liga tampoco tiene posibilidades.

El mediocampista presume con orgullo la Bandera de México, la cual podría representar en el próximo mundial.|Real Betis Balompié

El partido con el que Álvaro Fidalgo se despidió de la UEFA Europa League

Álvaro Fidalgo jugó 66 minutos en la eliminación de Betis ante Sporting Braga por en la Europa League. Luego de un empate 2-2 en la ida, disputada en Portugal, todo indicaba que las cosas iban a ser sencillas para los españoles. Sin embargo, en territorio bético las cosas no salieron como se esperaba y los del centrocampista mexicano perdieron 3-1.

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Al margen de eso, el ex jugador de las Águilas de Coapa no tuvo un mal desempeño ni mucho menos. Pues aportó 2 pases clave, tuvo el 73% de pases precisos, acertó el único pase largo que intentó, al igual que el regate que realizó. También tuvo 7 contribuciones defensivas, 3 con éxito, 1 intercepción, 2 recuperaciones y 8 duelos ganados.

Afición del Betis cuestiona el nivel de Fidalgo|Getty Images

Los números de Álvaro Fidalgo en el Real Betis

De acuerdo a las cifras que muestra BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Álvaro Fidalgo en Real Betis son los siguientes:

Partidos jugados: 10

Encuentros disputados de titular: 8

Goles que marcó: 1

Asistencias que aportó: 0

Tarjetas que recibió: 0 amarillas y 0 rojas

El peor momento de Álvaro Fidalgo desde que salió de Club América

Lo cierto es que desde que salió de América, es la primera vez que Álvaro Fidalgo ya no compite por nada. Pues el Betis ya no compite en la Copa del Rey, tampoco en Europa League y en La Liga marcha 5º, sin posibilidades de alcanzar al 4º. Además, hasta podría ser superado por otros equipos y no competir por nada en Europa en 2027.

