¡ÚLTIMA HORA! Selección Nacional disputará su próximo partido a puerta cerrada a días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección Nacional de Argelia disputará su último partido amistoso este miércoles 10 de junio ante Bolivia; sin embargo, un gran hermetismo rodea al encuentro ya que el conjunto africano, que está instalado en el Grupo J junto a Argentina, Austria y Jordania en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, ha pedido que se dispute a puerta cerrada.

Te puede interesar: Un niño logró colarse en el estadio para sacarse una foto con Cristiano Ronaldo y la reacción de CR7 se volvió viral

Raúl Jiménez, Santiago Giménez y la ‘Hormiga’ González: el poder ofensivo de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ | TV Azteca Deportes

Selección de Argelia disputará su último amistoso a puerta cerrada

El compromiso entre Argelia y Bolivia no será transmitido por televisión ni algún servicio de streaming, pero tampoco contará con aficionados, toda vez que la Selección Argelina solicitó que se dispute a puerta cerrada.

Y es que el combinado africano ya tendría definida su alineación titular definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que pondrá a prueba ante los bolivianos, por lo que busca evitar que sus rivales mundialistas puedan descubrir su estrategia.

|Instagram:lesverts.faf

El hermetismo a sido tal que la Federación de Argelia también ha pedido que se niegue el acceso a cualquier medio de comunicación para evitar que se filtre la información sobre su alineación y estrategia.

No es la primera vez que ocurre algo por el estilo ya que recientemente el combinado de Sudáfrica se enfrentó a Jamaica en un partido a puerta cerrada en la cancha del Estadio Hidalgo en donde no se permitió el ingreso a medios de comunicación y se cuestionó a los directores técnicos sobre el resultado del mismo.

Te puede interesar: "Destruyó mi cuerpo desde dentro": Sébastien Haller, futbolista de Costa de Marfil, se sincera sobre la enfermedad que casi lo retira de las canchas

