Un niño logró colarse en el estadio para sacarse una foto con Cristiano Ronaldo y la reacción de CR7 se volvió viral
El pequeño supo burlar la seguridad del estadio para tomarse fotografía con uno de los jugadores que disputarán su sexta Copa Mundial de la FIFA 2026™
Un niño es tendencia en redes sociales por burlar la seguridad del estadio y colarse al terreno de juego para tomarse la foto con uno de sus ídolos: Cristiano Ronaldo. El video rápidamente se hizo viral, en gran medida por la reacción del portugués, quien es el rival al que Kylian Mbappé quiere enfrentar.
Un niño burló a la seguridad del Estadio Nacional do Jamor de Lisboa para ir hacia CR7 y tomarse una selfie tras finalizar el encuentro entre Portugal y Chile, que terminó a favor de los locales por marcador de 2-1, en lo que fue el último ensayo de los lusitanos antes de viajar a Florida, Estados Unidos, donde tendrán su sede para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
La reacción viral de Cristiano Ronaldo
El pequeño logró su cometido y pudo sacarle la selfie con el jugador que hará historia al ser uno de los 2 futbolistas que ha disputado 6 Copas Mundiales de la FIFA 2026™. Lo anterior, en gran medida, a que Cristiano accedió y se paró por un momento, para después seguir su camino hacia los vestidores.
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Lo que también llamó la atención fue que, después de tomarse la fotografía, el pequeño no fue interceptado por los guardias, como ha sucedido en algunos partidos. En cambio, el elemento de seguridad privada solo lo tomó del hombro para acompañarlo hacia la salida del terreno de juego.
Los partidos de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La selección lusitana emprenderá su viaje a Florida, Estados Unidos, para arrancar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el miércoles 17 de junio ante República del Congo. Para después encarar el duelo contra Uzbekistán y culminar la fase de grupos al enfrentar a Colombia.