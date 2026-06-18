¡Inglaterra es LÍDER! Así queda el Grupo L del Mundial 2026 tras la Fecha 1

Ha culminado la actividad de la Jornada 1 en el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de los partidos de este 17 de junio, la Selección de Inglaterra lidera el sector.

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Dirigidos por Thomas Tuchel, el equipo de 'Los Tres Leones' obtuvo sus primeros tres puntos. Con doblete de Harry Kane sumado a los goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford, los ingleses vencieron a Croacia por marcador de 4-2 en la cancha del Estadio Dallas.

Por su parte, en el otro enfrentamiento del Grupo L, la Selección de Ghana obtuvo una agónica victoria ante Panamá. Con un solitario tanto de Caleb Yirenkyi en el tiempo agregado a los 90 minutos reglamentarios, el conjunto de África se ha colocado en el segundo puesto del sector. Mientras que el tercer lugar es de 'Los Canaleros' y en el fondo se encuentran los croatas dirigidos por Zlatko Dalić y liderados por Luka Modric.

Para la Jornada 2, la Selección de Inglaterra se enfrenta a Ghana en el Estadio de Boston, encuentro a disputarse el martes 23 de junio a las 14:00 horas, tiempo de la CDMX. Por su parte, Panamá se mide a Croacia ese mismo día a las 17:00 horas.

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