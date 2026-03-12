Esta es la TERRIBLE lista de lesionados de la Selección Mexicana a escasas semanas de arrancar la Copa Mundial de la FIFA 2026

A tres meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el esperado partido de México ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México, el cuadro de la Selección Mexicana tiene una saturada lista de lesionados a la cual se sumaron en los últimos días Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz.

El equipo mexicano ha tratado de armar un trabuco con los jugadores azteca en México y el extranjero, pero las desafortunadas lesiones han llegado al mayoreo y hoy existen muchas interrogantes sobre la lista final para el Mundial, debido a que jugadores pasan por la recta final de recuperación y otros están totalmente borrados, como Malagón, portero que este 12 de marzo fue operado de una ruptura total de tendón de Aquiles y tendrá una recuperación de hasta ocho meses.

La tarea no es sencilla para Javier Aguirre, pues está entre llamar a jugadores que apenas superarían las lesiones pero tal vez no estén en ritmo o convocar a elementos que quizás no han seguido el proceso y podrían ser un tanto ajenos a la presión o necesidades.

Esta es la lista de lesionados de Selección Mexicana a tres meses del Mundial

Luis Ángel Malagón

Rodrigo Huescas

César Montes

Chiquete Orozco

Mateo Chávez

Edson Álvarez

Luis Romo

Elías Montiel

Marcel Ruiz

Gilberto Mora

César Huerta

Los jugadores que estarían recuperándose y podrían retomar su nivel

Alexis Vega

Santiago Gimenez

Luis Chávez

En el caso de Gimenez y Chávez, ya trabajan con sus equipos en Italia y Rusia respectivamente, esperando estén listos para el Mundial.

Caso Marcel Ruiz, permanece como una INCÓGNITA sobre la gravedad de su lesión

Marcel Ruiz, mediocampista de Toluca se lastimó el miércoles en contra de San Diego FC cuando buscaba el balón y aparentemente también fue una situación que se presentó el solitario en la rodilla derecha.

Ruiz sintió o percibió algo que lo hizo mostrar de inmediato su dolor y terror por lo que salió de la cancha, pero no fue llevado al vestidor y mucho menos a un hospital. El jugador luego iba por su propio pie, pero llorando pues parece que las sensaciones eran totalmente anormales.

Toluca iba a esperar a que la rodilla bajará en su inflamación para poder realizarse los estudios pertinentes y una vez conociendo el diagnóstico informar y realizar el proceso de recuperación.

Se estima y se quiere creer que al soportar el dolor y salir caminando puede quedar en algo menor, pero los estudios despejarán dudas. Hoy, Marcer Ruiz pertenece a esa lista tenebrosa de lesionados.