Selección Italiana anuncia CONVOCATORIA para sus siguientes duelos internacionales

Luego de haber quedado eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, la Selección Italiana comienza un nuevo proceso para buscar regresar a una justa mundialista tras sus recientes fracasos y disputará un par de encuentros amistosos los primeros días de junio ante rivales europeos.

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La Selección Italiana disputará dos partidos amistosos

La Selección de Italia presentó su convocatoria para los encuentros amistosos ante Luxemburgo y Grecia que tendrán lugar el 3 y 7 de junio, respectivamente, y que servirán de preparación para los juegos de la UEFA Nations League programados para septiembre, así como para comenzar a probar jugadores con miras al proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Tras la destitución de Gennaro Gattuso, Silvio Baldini fue nombrado entrenador del seleccionado italiano de manera interina y para este partido presentó una convocatoria en la que destacan jugadores jóvenes, en su mayoría rondando los 18 a 21 años de edad, como Marco Palestra y Francesco Pio Esposito.

Cabe recordar que Italia quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras perder el Repechaje Europeo ante Bosnia Herzegovina en penales, lo que los privó de asistir a la justa mundialista por tercera ocasión en su historia, marcando el peor momento de la que fuera cuatro veces campeona del mundo.

Convocados de Italia para amistosos ante Luxemburgo y Grecia

Porteros:



Gianluigi Donnarumma

Lorenzo Palmisani

Giovanni Daffara

Defensas:



Honest Ahanor

Pietro Comuzzo

Luca Reggiani

Fabio Chiarodia

Filippo Mane

Davide Bartesaghi

Costantino Favasuli

Marco Palestra

Medios:



Luca Lipani

Giacomo Faticanti

Niccolo Pisilli

Cher Ndour

Matteo Dagasso

Delanteros:



Luigi Cherubini

Lorenzo Venturino

Luca Koleosho

Seydou Fini

Samuele Inacio

Pio Esposito

Francesco Camarda

Jeff Ekhator

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