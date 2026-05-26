Selección Italiana anuncia CONVOCATORIA para sus siguientes duelos internacionales
La Selección Italiana continúa su preparación a pesar de no haber calificado al Mundial
Luego de haber quedado eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, la Selección Italiana comienza un nuevo proceso para buscar regresar a una justa mundialista tras sus recientes fracasos y disputará un par de encuentros amistosos los primeros días de junio ante rivales europeos.
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La Selección Italiana disputará dos partidos amistosos
La Selección de Italia presentó su convocatoria para los encuentros amistosos ante Luxemburgo y Grecia que tendrán lugar el 3 y 7 de junio, respectivamente, y que servirán de preparación para los juegos de la UEFA Nations League programados para septiembre, así como para comenzar a probar jugadores con miras al proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030.
Tras la destitución de Gennaro Gattuso, Silvio Baldini fue nombrado entrenador del seleccionado italiano de manera interina y para este partido presentó una convocatoria en la que destacan jugadores jóvenes, en su mayoría rondando los 18 a 21 años de edad, como Marco Palestra y Francesco Pio Esposito.
Cabe recordar que Italia quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras perder el Repechaje Europeo ante Bosnia Herzegovina en penales, lo que los privó de asistir a la justa mundialista por tercera ocasión en su historia, marcando el peor momento de la que fuera cuatro veces campeona del mundo.
Convocados de Italia para amistosos ante Luxemburgo y Grecia
Porteros:
- Gianluigi Donnarumma
- Lorenzo Palmisani
- Giovanni Daffara
Defensas:
- Honest Ahanor
- Pietro Comuzzo
- Luca Reggiani
- Fabio Chiarodia
- Filippo Mane
- Davide Bartesaghi
- Costantino Favasuli
- Marco Palestra
Medios:
- Luca Lipani
- Giacomo Faticanti
- Niccolo Pisilli
- Cher Ndour
- Matteo Dagasso
Delanteros:
- Luigi Cherubini
- Lorenzo Venturino
- Luca Koleosho
- Seydou Fini
- Samuele Inacio
- Pio Esposito
- Francesco Camarda
- Jeff Ekhator
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