Selección Italiana habría hecho una inapropiada petición a Gattuso antes del Repechaje

Italia quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA TM por tercera ocasión consecutiva, luego de perder en la tanda de penales en el Repechaje Europeo ante Bosnia Herzegovina y tras consumar un nuevo fracaso ha salido a la luz una petición realizada por la Selección Italiana que habría molestado a Gennaro Gattuso, ahora exdirector técnico de la Squadra Azzurra.

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La inapropiada petición que habrían hecho los seleccionados italianos previo al Repechaje Europeo

La Selección Italiana tenía que superar a Irlanda del Norte y luego a Bosnia Herzegovina para calificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, pero solo pudieron derrotar a los primeros, cayendo en penales ante los balcánicos.

De acuerdo con información del diario La Repubblica, algunos jugadores italianos habrían consultado sobre un posible premio económico de 300 mil euros en caso de conseguir el boleto, antes del encuentro ante Irlanda del Norte.

Los jugadores habrían consultado con el cuerpo técnico sobre el premio económico que entregaría la Federación Italiana de Futbol (FIGC), mismo que se repartiría entre los 28 convocados para una prima de 10 mil euros para cada uno.

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La solicitud habría causado malestar en el propio Gattuso quien respondió fiel a su estilo: "Ganen la clasificación y luego veremos".

Finalmente, la solicitud no prosperó tras consumarse la eliminación italiana en el Repechaje que desencadenó en el despido de Gattuso y Gianluigi Buffon del cuerpo técnico de la Selección Italiana y de Gabriele Gravina de la presidencia de la FIGC.

La Selección Italiana ha quedado fuera de las Copas Mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Norteamérica 2026.

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