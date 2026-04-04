Estrella del futbol brasileño se retira por problemas en el corazón

Oscar dos Santos Emboaba Junior, conocido simplemente como Oscar, anunció su retiro de las canchas a los 34 años debido a problemas de corazón que ponían en riesgo su integridad dentro de las canchas, luego de regresar a Sao Paulo brasileño en donde esperaba continuar jugando por algunas temporadas más.

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Oscar anuncia su retiro de las canchas por problemas cardíacos

Luego de una extensa trayectoria en la que militó en equipos como el Sao Paulo, Inter de Milan, Chelsea y el Shanghai Port de China, Oscar anunció su retiro de las canchas con 34 años por problemas de salud.

El delantero brasileño fue una de las estrellas que emigró al futbol de China durante el apogeo de la liga y mantuvo una destacada trayectoria en el Shanghai en donde conquistó tres Superligas de China, una Supercopa de China y una Copa de China.

Previamente había conquistado el Brasileirao con el Sao Paulo, además de dos Premier Leagues con Chelsea y una Copa de la Liga de Inglaterra, mientas que nivel continental ganó la UEFA Europa League con los Blues.

Oscar también tuvo un paso triunfador con la Selección de Brasil con la que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la Copa Confederaciones de 2013 y la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 siendo la figura del equipo en la Final.

Luego de ocho años en China, en donde se convirtió en uno de los estandartes de la Liga, regresó a Sao Paulo en 2025 para disfrutar de los últimos años de su carrera, pero problemas cardíacos lo han obligado a colgar los botines antes de tiempo.

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