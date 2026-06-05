Selección Nacional lanza convocatoria en redes sociales para buscar a su nuevo DT a días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Federación de Futbol de Jamaica ha lanzado una convocatoria a través de sus redes sociales para encontrar al próximo director técnico de la Selección Nacional, luego de haber quedado fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM tras perder el repechaje intercontinental ante la República Democrática del Congo.

Te puede interesar: VESTIDOR ROTO EN FRANCIA: La imagen que lo confirma a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México aplasta a Serbia con exhibición ofensiva en una noche inolvidable

Jamaica busca a su nuevo DT a través de las redes sociales

La Selección de Jamaica lanzó la convocatoria para encontrar a su nuevo director técnico a través de las redes sociales en donde señala los requisitos básicos que deberá tener el estratega para ocupar el puesto de seleccionador nacional.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de junio y los interesados podrán mandar su CV a los correos oficiales de la Federación de Futbol de Jamaica.

Entre los requisitos básicos que pide la Federación se encuentra que el candidato cuente con licencia de Concacaf, experiencia como entrenador a nivel élite y habilidades de liderazgo y comunicación.

Entre sus responsabilidades principales que tendrá el interesados se encuentran la preparación y el rendimiento competitivo del equipo nacional, seleccionar jugadores para el representativo jamaiquino y representar al equipo y a la Federación de manera profesional en conferencias de prensa y eventos internacionales.

🇯🇲 The Jamaica Football Federation is inviting applications for the position of Head Coach of the Senior Men’s National Team, the Reggae Boyz.



Interested candidates are encouraged to submit their applications by June 30, 2026. pic.twitter.com/10LKQ45vfI — Official J.F.F (@jff_football) June 4, 2026

La Selección de Jamaica despidió a Rudolph Speid, quien llegó a la dirección técnica del equipo de manera interina para encarar el Repechaje Intercontinental que no pudo superar tras quedar fuera ante el RD Congo en Guadalajara.

Los Reggea Boys se enfrentarán a Sudáfrica este sábado 6 de junio en partidos a puerta cerrada en la cancha del Estadio Hidalgo que servirá a los africanos como prueba para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Te puede interesar: Cantante de Argentina falleció y le dejó un último pedido a Messi para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

