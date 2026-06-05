Cantante de Argentina falleció y le dejó un último pedido a Messi para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Aficionado de Boca Juniors, cercano a Diego Maradona y a Juan Román Riquelme, muy ligado al futbol. Este viernes 5 de junio falleció Carlos Alberto Solari, conocido artísticamente como el “Indio Solari”. Y mientras todos los programas de televisión, radio y streaming de Argentina hablaban con tristeza de lo sucedido, se conoció que le dejó un último pedido a Lionel Messi.

El cantante que lideró Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado murió a los 77 años, tras mucho tiempo de lucha contra el mal de Parkinson. Apenas un mes y medio atrás, el Indio había grabado un audio para enviarle a Leo Messi con relación a sus sentimientos hacia él y la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se venía.

El mensaje del Indio Solari, cantante fallecido de Argentina, para Leo Messi

Horas después de conocerse el fallecimiento del Indio Solari en su casa de Parque Leloir y de que conmocionara a los 45 millones de argentinos —muchos de ellos lo consideran el artista más importante de la historia del país—, el periodista Hernán Castillo reveló en su programa esto que lo vincula al futbol. El “Mister” le pidió a Leo Messi ganar un Mundial más.

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“Lionel, compatriota. Te habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el Diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito, me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar de algunos amigos extranjeros también”, comienza diciendo el audio.

Además, agrega: “Te mando un abrazo, pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida”. Y, por último, le deja un pedido para la Copa Mundial de la FIFA 2026™: “Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo. Estás para eso”. Sin dudas, conmovedor.

Los partidos de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes 16 de junio: Argentina vs. Argelia (Estadio Kansas City, Kansas City).

Lunes 22 de junio: Argentina vs. Austria (Estadio Dallas, Arlington).

Sábado 27 de junio: Argentina vs. Jordania (Estadio Dallas, Arlington)