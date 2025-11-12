deportes
La Selección Mexicana podría enfrentar a un Top de Europa para cerrar su preparación de cara a la Copa del Mundo

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol señaló que la selección nacional podría cerrar su preparación de cara al Mundial ante un top de Europa

Selección de México
Instagram Selección de México / @miseleccionmx
Iván Alfie
Selección Azteca
La Selección Mexicana podría enfrentar al conjunto de Bélgica para cerrar su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026, así lo señaló el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, durante la investidura del Salón de la Fama.

"Estamos preparando la gira del Vasco Aguirre por Sudamerica, sabemos que hay todavía una eliminatoria vigente en Concacaf, entonces estamos esperando esos resultados para determinar circunstancias de modo, tiempo, lugar y rival. Bélgica es una de las que estamos negociando y nos da muchísima ilusión, porque lo que hemos visto de Bélgica es muy sólido".

Te podría interesar: Marcelo Flores ya entrena con la escuadra de Canadá, con la intención de convencerlo de sumarse rumbo al Mundial del 2026

México jugará contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

El Vasco Aguirre sigue buscando rivales de nivel rumbo al Mundial, este fin de semana enfrentará a la selección de Uruguay que terminó en el cuarto lugar de las eliminatorias de la Conmebol con 28 puntos y el próximo martes lo hará ante Paraguay que también estará presente en la Copa del Mundo.

Además el combinado nacional tiene un amistoso confirmado para la fecha FIFA de Marzo ante su similar de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo, el delantero lucitano se encuentra cerca de los mil goles en su carrera y podría logarlo en el Mundial.

Te podría interesar: Calientan el México vs Argentina del Mundial Sub-17: "Quieren jugar o irse con dignidad"

México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026

La selección de Bélgica lidera el grupo J en las eliminatorias europeas con 14 puntos en 6 partidos, uno por encima de su más cercano perseguidor (Macedonia del Norte) y cuenta con estrellas de la talla de Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Leandro Trossard y Jeremy Doku.

México y Bélgica se han enfrentado en 7 ocasiones con un saldo positivo para la selección Azteca con 3 triunfos por 2 de los europeos y 2 empates, 4 de esos partidos han sido amistosos y 3 en Copas del Mundo (México 70, México 86 y Francia 98), la última vez que se enfrentaron terminó con un empate 3-3 en Noviembre del 2017.

