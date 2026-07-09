Esta fue la POSICIÓN FINAL de México en el Mundial 2026; ¿su mejor participación en la historia?

La Selección Nacional de México firmó, al menos en números, la peor participación que ha tenido cuando es anfitrión en los Mundiales. A pesar de ello, puede presumir una posición realmente interesante en la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de los resultados obtenidos en los octavos de final.

Selección Mexicana enfrenta a River Plate en Argentina

Cabe recordar que la Selección de México quedó eliminada en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de caer ante Inglaterra por 3-2. Con este resultado, la Selección Nacional quedó ubicada donde normalmente se posiciona salvo Qatar 2026; es decir, entre las 16 mejores a nivel internacional.

¿Cuál fue la posición final de México en el Mundial 2026?

En esencia, la participación de México en los Mundiales de 1970 y 1986 fueron mejores al quedar entre las seis mejores del mundo; sin embargo, vale decir que en aquellas ocasiones existían menos países participando a diferencia de las 48 selecciones que hay en la actualidad.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

¡Unidos hasta el final! ⚔️



Seguimos luchando juntos porque #SomosMéxico. 🇲🇽



Tercer gol de Raúl en esta Copa del Mundo. pic.twitter.com/o8dqMoaLbh — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 6, 2026

Dicho lo anterior, y luego de la culminación de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección de México quedó ubicada en el 9 de 48 luego de haber concretado una fase de grupos perfecta, misma en donde sumó 9 puntos de 9 posibles.

Cabe decir que, en esta fase, México no solo obtuvo tres victorias, sino que además acumuló seis goles a favor por ninguno en contra. Además, en la siguiente ronda el cuadro nacional sumó un triunfo más al derrotar a Ecuador por 2-0, resultado que le dio la oportunidad de quedar en el Top 9 de este Mundial 2026.

¿Cuál será la base de México para el Mundial 2030?

Si consideramos la convocatoria que se presentó en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, todo haría indicar que, para el 2030, elementos como Raúl Rangel, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Roberto Alvarado y Armando González serían la base de Rafael Márquez.