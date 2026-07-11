Selección Mexicana rompe el silencio tras la muerte de jugador de Sudáfrica

La noticia del repentino fallecimiento de Jayden Adams, mediocampista de la selección de Sudáfrica, ha conmocionado al balompié internacional. Ante el trágico suceso, la Selección Mexicana se ha pronunciado para lamentar la pérdida del futbolista de 25 años, quien se midió ante el combinado tricolor hace apenas unas semanas en la inauguracion del Mundial 2026.

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El mensaje de la Selección Nacional

A través de sus canales de comunicación, el conjunto mexicano emitió una postura oficial para despedir al mediocampista y solidarizarse con su entorno, destacando su participación en el reciente certamen de la FIFA.

"Jugador del Mamelodi Sundowns FC y Seleccionado sudafricano, quien fue rival de nuestra Selección el pasado 11 de junio en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a su familia, amigos y a toda la comunidad del futbol sudafricano en este difícil momento".

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Luto mundialista

Jayden Adams fue hallado sin vida este sábado en una residencia en Ciudad del Cabo. Hasta el momento, las autoridades locales mantienen abierta la investigación para determinar las causas oficiales de su deceso.

El mediocampista cerró su carrera internacional disputando la Copa del Mundo 2026, donde fue una pieza fundamental para que los Bafana Bafana consiguieran una histórica clasificación a las rondas de eliminación directa, donde fueron eliminados por Cánada. Su trayectoria deportiva reciente también incluyó el título de la Liga de Campeones de la CAF con el Mamelodi Sundowns, consolidándose como uno de los talentos más importantes de su país.

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