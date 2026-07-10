¿Cuándo vuelve a jugar Francia? Fecha EXACTA de su siguiente partido en semifinales Mundial 2026

La Selección de Francia aseguró su boleto a las Semifinales de la Copa Mudial de la FIFA 2026 TM tras una victoria contundente en los cuartos de final sobre Marruecos.

Con este resultado, el equipo europeo avanza firme hacia el título y, de paso, sella la eliminación del último contendiente africano en el torneo.

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Kylian Mbappé fue el encargado de quebrar la resistencia rival, anotando el primer tanto del encuentro que encaminó la victoria europea y lo empatando con Messi en la cima de la tabla de goleo.

Posteriormente, cuando el adversario buscaba desesperadamente el empate dejando espacios en la zona defensiva, apareció Ousmane Dembélé para clavar el segundo gol definitivo, sentenciando el marcador.

Mbappé seigue asumiendo toda la responsabilidad ofensiva de Francia, exhibiendo una velocidad y una definición frente al arco que resultaron simplemente imposibles de neutralizar. Se convirtió en el juagdor más letal en estancías de elminación directa en los Mundiales, con 12 goles.

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Francia vs Marruecos | RESUMEN y GOLES| Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Francia en el Mundial 2026?

El próximo compromiso de Francia será la ronda de semifinales, la cual está programada para disputarse el martes 14 de julio de 2026 a las 13:00 (hora del centro de México). En el partido 101 del Mundial 2026, donde espera al ganador de la llave entre España y Bélgica.

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