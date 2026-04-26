ÚLTIMA HORA: Técnico de la LIGA MX confirma que joya juvenil estará en la lista final de la Selección Mexicana

El director técnico de los Xolos de Tijuana, Sebastián “El Loco” Abreu, en conferencia de prensa post al partido ante Chivas de Guadalajara ha señalado lo que muchos consideraban un secreto a voces: la joya de la cantera fronteriza, Gilberto Mora, formará parte de la convocatoria final de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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A sus 17 años, "Morita" ha cautivado no solo al entorno nacional, sino también al internacional, tras una temporada donde su talento y madurez superaron cualquier expectativa. Su regreso tras una pubalgia que lo mantuvo fuera durante más de dos meses fue la prueba de fuego que necesitaba para reafirmar su lugar en los planes del Vasco Aguirre.

El consejo del Loco Abreu a Gilberto Mora sobre Copa Mundial de la FIFA 2026™

Abreu, quien disputó dos mundiales con Uruguay y conoce la presión de la máxima justa, compartió las palabras que tuvo con el juvenil sobre su participación con la Selección Mexicana que aún no se ha oficializado. Para el Loco, el valor de este torneo trasciende lo deportivo debido a la localía de México.

"Con Gil obvio que hablamos de esa situación y lo único que le digo es que aproveche disfrutar un privilegio, porque no es solo la Copa del Mundo, sino que seguramente va a tener el privilegio que otros no de jugar en su país", declaró Abreu con la franqueza que lo caracteriza.

El estratega charrúa enfatizó que jugar en casa, rodeado de familia y amigos, le otorga un "tinte diferente" a la experiencia, calificándola como lo máximo a lo que puede aspirar un futbolista profesional.

|MEXSPORT

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Gilberto Mora : Un talento que no admite dudas

La inclusión de Gilberto Mora en la lista definitiva no es un regalo, sino una consecuencia de su rendimiento. Abreu fue tajante al señalar que su presencia en el conjunto azteca es fruto de lo que el mediocampista genera en el campo: "Si va a la selección es por todo lo que demuestra, por todo lo que ya confirma; entonces que no se mueva ni una línea de lo que es el futbol que genera".

Con el Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la vuelta de la esquina, Gilberto Mora se perfila como el estandarte de la nueva generación mexicana.

