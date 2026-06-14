El ‘mataeuropeos’ del Mundial 2026: Japón empató con Países Bajos y agrandó su increíble racha

La Selección de Japón logró rescatar un empate clave en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los asiáticos se enfrentaron a su par de Países Bajos en el Estadio de Dallas y no consiguieron marcar diferencias al empatar con un resultado de 2-2 final. Además de ser un gran resultado para las aspiraciones de los nipones en el Grupo F, lograron estirar una racha impresionante ante equipos europeos.

Con la igualdad ante los neerlandeses, Japón estiró su racha a nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota ante equipos de la confederación UEFA. Si bien es cierto que años atrás era considerada una selección “débil”, los Samurai Blues lograron colocarse a la par de los equipos más importantes del mundo y hoy se ganó el mote de los “mataeuropeos”, siendo una verdadera molestia para estas selecciones.

Grupo F|MEXSPORT

La racha de Japón ante equipos de Europa

Este camino positivo de partidos ante selecciones de la UEFA comenzó en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En aquella ocasión, los nipones sorprendieron al mundo al derrotar por 2-1 a Alemania en la fase de grupos. Sin embargo, no sería su única victoria histórica, ya que posteriormente derrotarían a España por el mismo resultado.

TE PUEDE INTERESAR:



Si bien es cierto que luego cayeron por penales ante Croacia, el partido finalizó igualado 1-1 en los 120 minutos, manteniendo su invicto. Ya fuera de la justa mundialista, Japón disputó cinco amistosos contra países de la UEFA a lo largo de su preparación para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En su primer duelo destrozaron a Alemania por 4-1, resultado histórico para los asiáticos pese a tratarse de un amistoso. En su siguiente juego derrotaron 4-2 a Turquía. Luego doblegaron a Escocia ganando por 1-0 y repitieron hazaña contra Inglaterra a pocas semanas de que inicie la justa veraniega. Este triunfo ante los ingleses fue el primero de Japón en Wembley.

Su último duelo ante europeos fue frente a Islandia en mayo, partido que también consiguieron ganar por 1-0. Finalmente, estiraron su racha al empatar contra Países Bajos en la edición actual de la Copa Mundial de la FIFA™.

El invicto de Japón ante UEFA, partido a partido