Selección Nacional hace historia al suma su primer punto en la historia de los Mundiales

La Selección Nacional de Canadá consiguió este viernes 12 de junio un empate a un gol en contra de su similar de Bosnia Herzegovina en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, sumando así su primer punto en la historia de sus participaciones en Mundiales.

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Canadá sumó su primer punto en la historia de los Mundiales

En sus dos participaciones previas en Copas Mundiales, la Selección de Canadá nunca había logrado sumar ni siquiera un punto y se había ido con tres derrotas en cada una de las justas en las que participó, siendo estas México 86 y Qatar 2022.

En su presentación en el Mundial de México 86, Canadá se retiró con derrotas ante Francia por 1-0, ante Hungría por 2-0 y contra la URSS por igual marcador.

En Qatar 2022 la historia se repitió perdiendo frente a Bélgica por la mínima, ante Croacia por goleada de 4-1 y contra Marruecos por 2-1; sin embargo, en esta justa los canadienses pudieron al menos lograr su primer gol en Mundiales gracias a Alphonso Davies.

Canadá consiguió su primer punto en Mundiales|Adrian Macias/Adrian Macias

Canadá buscará en casa hacer una Copa histórica y conseguir su primera victoria en Copas del Mundo y avanzar a la ronda de eliminación directa a la que nunca ha accedido.

Las próximas pruebas que tendrá la Hoja de Maple en su camino serán ante Qatar el 18 de junio y cerrarán ante Suiza el 24 del mismo mes, ambos encuentros en el Estadio BC Place de Vancouver.

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