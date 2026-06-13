Calendario de todos los partidos de México en el Mundial 2026 en PDF para imprimir

Tras la gran victoria de México ante Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, rápidamente los fanáticos comenzaron a ilusionarse con la posibilidad de ganar un campeonato del mundo por primera vez en la historia. De hecho, hasta miran el calendario de cuándo es la final.

Después de ganarle 2-0 a Sudáfrica, a la Selección Mexicana le tocará Corea del Sur, un rival que ya mete miedo. Por último, cierra el grupo frente a República Checa. Tras esto, su posición final lo puede depositar en tres fechas diferentes.

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México ya inauguró el Mundial el 11 de junio frente a Sudáfrica. Luego recibe a Corea del Sur en Guadalajara el 18 de junio y cierra frente a Chequia el 24 de junio, todos a las 19 horas del tiempo del Centro de México.

Guillermo Ochoa, jugador de México|Crédito: @miseleccionmx / X

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