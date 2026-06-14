Selección Nacional cambiará su escudo para su siguiente partido del Mundial 2026

La Selección Nacional de Egipto tendrá que hacer un cambio significativo en su escudo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, luego de que el máximo organismo le ordenara retirar las estrellas que tradicionalmente acompañan a su emblema en su camiseta.

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Egipto tendrá que modificar su escudo para el Mundial 2026

Solo las Selecciones Nacionales que han ganado Copas Mundiales pueden lucir estrellas en sus uniformes, por lo que la FIFA ha ordenado a Egipto a retirar las siete insignias que suele lucir en su camiseta.

Y es que el equipo de Mohamed Salah suele lucir las siete estrellas correspondientes a las Copas Africanas que ha conquistado y que lo avalan como el máximo ganador de este certamen.

Pero durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá que borrar por completo estas estrellas para sus compromisos ante Bélgica, Nueva Zelanda e Irán.

Mohamed Salah of the Egypt National Team, Group G of the 2026 FIFA World Cup, on June 3, 2026, Mexico City, Mexico.|Pier Giavelli/Pier Giavelli

La Federación Egipcia de Futbol fue notificada desde hace cuatro meses sobre las modificaciones que tenía que hacer a su uniforme, aunque los dirigentes ya tenían contemplado este cambio que efectuarán en el Mundial 2026.

La colocación de estrellas en los uniformes queda a consideración de cada una de las federaciones nacionales, pero solo aquellas que han conquistado alguna Copa del Mundo pueden lucir el emblema mientras se disputa el Mundial.

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