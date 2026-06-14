Por qué FIFA no permite hacer preguntas en español durante las conferencias en el Mundial 2026

En la sala de conferencia de prensa se vivió un acto chusco que involucra a un reportero de Azteca Deportes y un marroquí. Lo anterior, ya que la FIFA no permite hacer preguntas en español durante las conferencias de prensa en la Copa Mundial 2026™, edición en la que Brasil tiene un parche dorado en la playera por una gran razón.

Durante las ruedas de prensa, la FIFA estipuló que las preguntas deberían hacerse en los idiomas natales de los países que se enfrentarán o la de los jugadores que aparecen para dar declaraciones a los medios. Lo anterior es un protocolo establecido por la organización. Son y Corea ya sienten México: fueron captados comiendo tacos antes del duelo ante la Selección Nacional.

FIFA no permite hacer preguntas en español|Selección Nacional de México

La anécdota previa al duelo entre Brasil y Marruecos

Achraf Hakimi salió a conferencia de prensa previo al primer partido de Marruecos en la Copa Mundial 2026™ ante Brasil cuando el reportero de Azteca Deportes, Rodrigo Ornelas, decidió hacerle una pregunta en español al jugador del PSG.

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Fue en ese momento que el moderador aplicó las reglas establecidas por la FIFA, por lo que, pese a que Hakimi quería responder en español, lo hizo en inglés. No obstante, este acto sorprendió y cautivó a todos los mexicanos por la buena actitud del futbolista del PSG.

“Cómo respondo en inglés o español. Es muy orgulloso tener algunos fanáticos de tu país; amo tu país, ya estuve allí. Así que estoy feliz de que ustedes me quieran. Así que muchas gracias”, declaró el marroquí.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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