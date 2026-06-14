Selección Nacional escala seis posiciones en el ranking de la FIFA tras resultado histórico en Mundial 2026

El tercer día de actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó buenos resultados y uno de ellos fue el histórico empate de la Selección Nacional de Qatar con Suiza en el Estadio de la Bahía de San Francisco. Breel Embolo abrió el marcador para los suizos mientras que Boualem Khokhi igualó la pizarra en las postrimerías del encuentro. Dicho resultado les permitió escalar seis posiciones en el ranking de la FIFA al equipo dirigido por Julen Lopetegui.

Qatar empezó el día en la 56° posición del ranking antes de enfrentar a Suiza. Por su parte, los suizos estaban en la 19° posición, pero no se movieron pese al mal resultado. En total, el empate entre europeos y árabes significó una diferencia 9.14 puntos en la clasificación, por eso los cataríes escalaron hasta el 50° lugar.

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Con el empate para abrir su participación, Qatar llegó a 1,459.45 puntos y eso le valió para superar a Mali, Rumanía, Costa Rica, Perú, Chile y Uzbekistán. De ellos, solo los uzbekos le podrían quitar posiciones porque enfrentarán el 17 de junio a Colombia en el Estadio Ciudad de México.

¿Qué sigue para Qatar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La posición de Qatar en el ranking de la FIFA aún puede cambiar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ porque le restan dos juegos en la fase de grupos. El próximo será contra Canadá, quienes ocupan el 31° puesto. Finalmente, el último encuentro de los cataríes en la primera ronda será contra Bosnia y Herzegovina, quienes están por debajo de la clasificación en la 63° posición.

En caso de hilvanar buenos resultados, Qatar escalaría posiciones y superaría a Venezuela y Grecia. Los venezolanos están arriba por menos de 10 puntos mientras que los griegos están a menos de 15 unidades en la clasificación del ente rector del futbol internacional.

