España vs Bélgica: el partido se repite por tercera vez y nadie puede creer cómo está el historial

El duelo de cuartos de final que se disputará en Los Ángeles definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero también añadirá un nuevo capítulo a una rivalidad que lleva más de tres décadas sin repetirse en la máxima competición internacional.

Lo más llamativo es que, pese a la importancia de ambas selecciones en el futbol mundial, España y Bélgica llegan con una victoria por lado en sus enfrentamientos mundialistas, por lo que el partido de este viernes romperá definitivamente el empate histórico.

España es líder momentáneo del Grupo H después de dos partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero necesita un resultado para amarrar la primera posición|Crédito: @SEFutbol

El historial entre España y Bélgica en los Mundiales

El primer enfrentamiento ocurrió en los cuartos de final de México 1986. Después de empatar 1-1 durante los 120 minutos, Bélgica se impuso en la tanda de penales y avanzó a las semifinales.

Aquel resultado quedó grabado como una de las grandes decepciones para España, que llegaba con expectativas muy altas tras eliminar a Dinamarca con una contundente goleada.

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La revancha llegó apenas cuatro años después, durante la fase de grupos de Italia 1990. En esa ocasión, España derrotó a Bélgica por 2-1 gracias a los goles de Míchel y Gorriz, equilibrando el historial entre ambas selecciones.

Desde entonces, nunca más volvieron a encontrarse en una Copa Mundial. Treinta y seis años después de aquel último antecedente, España y Bélgica volverán a verse las caras con mucho más que el orgullo en disputa.

España llega como uno de los equipos más sólidos del torneo y mantiene una de las mejores defensas de la competición. Bélgica, por su parte, viene de firmar una de las actuaciones más contundentes de los cuartos de final tras eliminar a Estados Unidos.

Por eso, además del pase a las semifinales, el encuentro definirá qué selección toma ventaja en un historial que hasta ahora permanece perfectamente equilibrado. España ganó una vez. Bélgica ganó una vez. Y ahora, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, llegará el desempate definitivo.

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