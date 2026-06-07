Selección Nacional usa camión ‘guajolotero’ para transportarse previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se hace viral

El futbol moderno nos tiene acostumbrados a ver a las selecciones internacionales llegar a los estadios en espectaculares autobuses de último modelo, rodeados de lujos, máxima seguridad y con jugadores utilizando audífonos que los aíslan por completo del mundo exterior.

Sin embargo, la Selección de Curazao ha decidido romper con todos los protocolos y estereotipos a escasos días de escribir el capítulo más glorioso de su historia deportiva en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En la previa de su último compromiso amistoso de preparación antes de arrancar su participación en la máxima justa, el combinado caribeño dejó una postal entrañable que ya le está dando la vuelta a todo el internet.

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La delegación completa arribó a las inmediaciones del inmueble a bordo de un pintoresco camión escolar clásico, el cual fue adaptado y pintado en su totalidad de un vibrante color azul. Al no contar con ventanas, el peculiar transporte permitió que el cálido clima y el inmejorable ambiente festivo de los jugadores se desbordaran hacia las calles, contagiando a todos los presentes.

Lejos de mostrar el nerviosismo o la tensión habitual que implica estar a las puertas del torneo más importante del planeta, los futbolistas transformaron el interior del vehículo en un auténtico carnaval.

Entre cánticos a todo pulmón, bailes, percusiones improvisadas contra los asientos y decenas de teléfonos celulares documentando cada instante, los seleccionados dejaron claro que están viviendo un sueño hecho realidad. El video se viralizó en cuestión de minutos en las distintas plataformas digitales, donde miles de aficionados aplaudieron la humildad, la camaradería y la genuina alegría de un equipo que mantiene intactas sus raíces.

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Atención al MICRO DE CURAZAO para llegar al partido despedida rumbo a la Copa del Mundo.



Espectacular. ❤️🇨🇼 pic.twitter.com/614hWgBuIq — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 7, 2026

¿Cuándo será el debut mundialista de Curazao?

El histórico debut de Curazao en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo el próximo domingo 14 de junio, en un partido que paralizará por completo a la isla.

El cuadro caribeño tendrá una prueba de fuego monumental, ya que hará su presentación midiéndose ante la poderosa escuadra de Alemania, como parte de las acciones correspondientes al Grupo E.

El silbatazo inicial de este trascendental encuentro está programado para las 11:00 am (hora del centro de México). Pisar el césped en Norteamérica y codearse con la élite internacional representa el triunfo de un proyecto que ha venido creciendo en silencio; ahora, los aficionados esperan que esa misma frescura, desparpajo y ritmo que derrocharon en su camión azul, logren plasmarlo ante el gigante teutón.

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