ÚLTIMA HORA: El 11 titular de México que se perfila para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Sudáfrica

En los entrenamientos con prensa (entrenamientos FIFA) previos al esperado debut mundialista de la Selección Mexicana, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se ha podido observar con mayor claridad el trabajo táctico del equipo nacional.

Durante estas prácticas de preparación, la atención de los medios se ha centrado en los ajustes de Javier el "Vasco" Aguirre. A pocos días del silbatazo inicial, el director técnico ya perfila el que sería su cuadro titular para encarar el primer compromiso oficial y buscar los primeros tres puntos del torneo.

La competencia interna en el plantel está en su punto más alto, donde en las sesiones más recientes, se ha podido observar en los entrenamientos a un grupo específico de jugadores trabajando a un ritmo diferente y con mayor intensidad en los interescuadras.

Esto nos da una idea bastante clara del once inicial que el estratega mexicano mandará al campo, buscando una mezcla de solidez en la zona baja y rapidez al ataque para iniciar el torneo con el pie derecho ante su afición.

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¿Cuál sería el 11 titular del partido inaugural México vs Sudáfrica?

De acuerdo con lo que se ha podido ver en los entrenamientos, el equipo mexicano saltaría al terreno de juego con la siguiente alineación:

En la portería, la responsabilidad recaería en Raúl "Tala" Rangel. En la zona defensiva, la zaga central estaría conformada por César Montes junto a Johan Vásquez, mientras que como laterales actuarían Israel Reyes y Jesús Gallardo.

En el mediocampo es donde se daría el movimiento más importante. La gran sorpresa sería la no titularidad del capitán Edson Álvarez. Su lugar en la contención sería ocupado por Erik Lira, un jugador que vive un gran momento futbolístico, acompañado en la creación por Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez.

Finalmente, en el eje de ataque, como extremos aparecerían Roberto "Piojo" Alvarado y Julián Quiñones, dejando como centro delantero estrella y figura a Raúl Jiménez.

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¿Dónde ver en vivo y gratis el debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El imponente Estadio Ciudad de México hará historia al ser el primer recinto en recibir tres inauguraciones de una justa mundialista. México, como país anfitrión, abrirá la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante la Selección de Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio, en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Toda la pasión de este partido inaugural podrás vivirla totalmente en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7, y también a través de todas nuestras plataformas digitales, en el sitio web y en la app oficial.

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