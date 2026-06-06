Brasil vs Egipto: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 6 de junio; marcador online

La Selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, cierra su preparación previo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este sábado 6 de junio enfrentándose a sus similar de Egipto en la cancha del Cleveland Browns Stadium en un partido donde el entrenador del Scratch du Ouro buscará afinar los últimos detalles.

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