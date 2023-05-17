El mensaje de la Selección Mexicana de natación artística a la CONADE

Este miércoles las mexicanas campeonas en natación artística llegaron a México tras conseguir tres medallas de Oro en la Serie Mundial de Egipto, al cual no recibieron apoyo por parte de la CONADE ni gobierno federal por lo que tuvieron que acudir a la venta de trajes de baño y apoyo de la iniciativa privada.

Ante esto, las “Sirenas Mexicanas” mandaron un mensaje contundente a la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara para poder seguir compitiendo e ir a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Nada más decirle que los resultados que tenemos es que se sientan orgullosos, que sepan que es lo que estamos haciendo lo hacemos de corazón, ella sabe que el deporte es difícil y sabemos que con toda la trayectoria que ella tiene conoce lo que es estar en esta posición” comentó Nuria Diosdado.

La natación en los Juegos Olímpicos | El ABC de Tokyo 2020

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La selección mexicana quiere ir a los JJOO

Con los resultados obtenidos la expectativa creció no sólo a nivel nacional, las atletas están convencidas que pueden lograr a clasificar a París 2024 pero requieren del apoyo para poder competir en los eventos en donde se dará el boleto.

“Las expectativas que se tienen es el oro, ya tenemos la clasificación a los Juegos Centroamericanos, ahí se espera ganar todas las medallas de oro, en los Juegos Panamericanos igual, todas las medallas de oro y con eso ya tendríamos nuestro pase a los olímpicos. lo único que nosotros pedimos es que nos permitan seguir entrenando, nos permitan ir a las competencias, es un año sumamente importante” agregó Fernanda Arellano.

Quieren volver a tener el apoyo de antes

La doble medallista de Oro en equipos y tercer lugar en dúos mixtos, Itzamary González también declaró al respecto sobre la falta de apoyo al deporte acuático.

“No hay mucho que decirles, sólo que el trabajo aquí está, que estamos haciendo lo que nos corresponde, que por favor nos dejen hacer eso, concentrarnos en eso, no en enfocarnos en tener que pensar si vendimos suficientes trajes para poder ir a competir o si obtenemos el apoyo de Carlos (Slim), que de verdad nos dejen entrenar y nos volteen a ver, que nos merecemos los apoyos que teníamos y que se nos retiraron” sentenció González.

¡Necesitan ayuda! 🚨



Joana Jiménez adelanta que, la Selección seguirá buscando apoyo para competir en los juegos Centroamericanos y en el campeonato mundial de natación. 🤩 pic.twitter.com/cirMJWKVIa — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 17, 2023

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Otra que se pronunció al respecto fue la entrenadora del equipo mexicano, Adriana Loftus, quien lleva meses sin recibir un peso de su sueldo.

“Esperamos que si lo haya (apoyo), con estos resultados esperemos que si lo haya, apenas estamos regresando y bueno esto se ha hecho del conocimiento de todas las empresas, de México, como estamos buscando ese apoyo, ya sea Federal de parte de Conade o de la iniciativa privada, pero yo sí insisto y creo que nos podemos sentar en una mesa de diálogo y buscar el sí, él no ya fue y ahora el buscar el sí y cómo podemos hacerlo” señaló la entrenadora del equipo mexicano.

