Selección Nacional sufre una dura baja por LESIÓN a días de arrancar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección Nacional de los Países Bajos confirmó la baja de Jurrien Timber quien se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM tras sufrir una lesión en la ingle durante la recta final de la temporada 2025-26 con el Arsenal que le impide estar en óptima forma para la justa mundialista.

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Jurrien Timber es baja con Países Bajos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Jurrien Timber no se pudo recuperar de su lesión en la ingle sufrida durante la última etapa con el Arsenal y se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con la Selección de los Países Bajos, informó el combinado neerlandés a través de sus redes sociales.

Timber fue seleccionado para completar la convocatoria de 26 jugadores elegidos por Ronald Koeman para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, aun sabiendo que se encontraba lesionado y esperando que pudiera recuperarse justo a tiempo.

Pero los médicos no han podido confirmar que el defensor pueda estar al 100% de su forma para el debut de los Países Bajos en el Mundial ante Japón el próximo domingo 14 de junio, por lo que se ha decidido que sea separado de la convocatoria.

Jurriën Timber misses the 2026 World Cup.



The 24-year-old defender has not recovered sufficiently from a groin injury to take part in the World Cup in a medically responsible manner. In consultation with the medical staff, it has therefore been decided that Timber will leave the… pic.twitter.com/r6Wu8FRCfP — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026

"Jurriën Timber se pierde la Copa Mundial de 2026. El defensor de 24 años no se ha recuperado lo suficiente de una lesión en la ingle para participar en la Copa Mundial de manera médicamente responsable. En consulta con el personal médico, por lo tanto, se ha decidido que Timber abandonará el precampamento de la selección nacional en Nueva York después del partido contra Uzbekistán", informó la Selección de los Países Bajos.

El lugar de Timber en la Selección será ocupado por Lutsharel Geertruida del Sunderland.

La Selección Neerlandesa está instalada en el Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM junto con Japón, Suecia y Túnez.

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