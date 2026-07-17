Seleccionado Nacional apunta al Benfica tras actuación en el Mundial 2026

Edson Álvarez ha generado interés en distintos clubes europeos después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Primero, el FC Koln de la Bundesliga preguntó al West Ham, que descendió de la Premier League al Championship, por los servicios del mediocampista. Ahora, le ha salido un nuevo pretendiente en el futbol portugués al seleccionado nacional de México por la curiosidad del Benfica.

De acuerdo con el reporte de Florian Plettenberg, de Sky Sport, el Benfica de Portugal ha entrado a las negociaciones por “El Machín”. Con base en la información provista, el FC Koln trata de cerrar el trato, pero parece que el precio es demasiado alto por el canterano del América.

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De llegar al club portugués, Álvarez deberá competir contra ter jugadores de talla mundial para ser titular. Los mediocampistas defensivos en el Benfica son el colombiano Richard Ríos, el argentino Enzo Barrenechea y el portugués Manu Silva. Una de las ventajas del mexicano es que también se puede desempeñar como defensor central.

🚨⚠️ SL Benfica have entered the race to sign Edson Álvarez.



1. FC Köln are still hoping to complete the deal, but the overall package remains too expensive at this stage.



It now remains to be seen what Benfica are prepared to put on the table. #Effzeh @SkySportDE 🇲🇽 pic.twitter.com/1ueNokWznB — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 17, 2026

Los futbolistas mexicanos en el Benfica

Edson Álvarez sería el cuarto futbolista mexicano en el Benfica, en caso de que se contrate su fichaje con el club luso. Lo curioso es que los tres anteriores fueron delanteros y solo dos de ellos eran miembros de la Selección Mexicana durante su estancia con el equipo de Lisboa. El primer futbolista tricolar en jugar con las “Águilas” fue Francisco “Kikín” Fonseca en 2006 y nueve años después se dio la llegada de Raúl Jiménez, quien sumó 31 goles en 120 partidos.

El único caso curioso es el de Rogelio Funes Mori, quien nació en Argentina y se nacionalizó mexicano después de su estancia en Monterrey. Sin embargo, jugó para el Benfica después de dejar River Plate en 2013. Solo vio acción en cinco encuentros y nunca marcó para el club portugués.