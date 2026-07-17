Mikel Arriola reconoce a los trabajadores de la FMF

Este jueves 16 de julio del 2026, en el Centro de Alto Rendimiento hubo un evento en el que Mikel Arriola felicitó a los 700 colaborados de la Federación Mexicana de Futbol por su participación en las actividades realizadas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Arriola aprovechó para dar un un emotivo mensaje en el que destacó el compromiso, la entrega y el profesionalismo de todas las áreas.

Además, reconoció el trabajo de las áreas que estuvieron involucradas en el cuidado de la Selección Mexicana pues gracias a su apoyo, Javier Aguirre y los jugadores pudieron concentrarse exclusivamente en la competencia.

"“Mi reconocimiento, primero, al grupo que estuvo cercano a la Selección y que brindó servicio a los jugadores. Segundo, a todos los demás que colaboraron alrededor e hicieron posible este gran resultado. Hacemos un corte muy positivo y debemos seguir trabajando por este camino. Esto no para. Es un gran sueño trabajar en esta Federación Mexicana de Futbol con compañeros y compañeras tan extraordinarios como ustedes”.

Mikel Arriola reconoce a Javier Aguirre

La FMF reveló que Mikel Arriola reconoció a Javier Aguirre y a su cuerpo técnico por los logros deportivos alcanzados durante la Copa del Mundo. Lo que reconocieron fue:

"● La mejor actuación de una Selección Nacional de México en una Fase de Grupos de la Copa del Mundo con nueve puntos, tres victorias consecutivas e invicto.

● Primera ocasión en que México concluye sin recibir goles en cuatro partidos seguidos (tres de grupos y uno de dieciseisavos).

● La SNM consiguió la primera victoria en un duelo de eliminación directa en 40 años.

● Cuatro victorias consecutivas en Mundiales, lo que nunca había sucedido.

● Mejor balance de los tres anfitriones con el 9º. lugar del Mundial. (Estados Unidos 12º. y Canadá 15º.)

● La SNM escaló 13 lugares respecto a la edición anterior (Qatar 2022, posición 22). "

Por último, Mikel invitó a que el equipo se mantenga unido para el proyecto del 2030 que será encabezado por Rafael Márquez.