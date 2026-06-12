Seleccionado Nacional estaba de vacaciones al recibir llamado para Copa Mundial 2026

Marcos Senesi recibió un llamado de último momento para subirse al tren de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y fue de manera inesperada. El flamante refuerzo del Tottenham Hotspur será el reemplazo de Leo Balerdi en la “Albiceleste” y se convirtió en seleccionado nacional en una ocasión improbable.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Sudáfrica: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY jueves 11 de junio, partido inaugural y del Grupo A del Mundial 2026; ceremonia por streaming, link libre y en directo en directo

Senesi se encontraba de vacaciones en Ibiza con su pareja, la también futbolista Kelci-Rose Bowers cuando recibió la llamada de Lionel Scaloni, el director técnico de Argentina, para que se uniera de último momento a la concentración en Kansas City de cara a su primer enfrentamiento contra Argelia.

🚨☎️ The moment when Marcos Senesi got a call from Lionel Scaloni.



What a video. pic.twitter.com/OJZhg1WPn9 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 11, 2026

El nacido en Concordia solo ha jugado tres partidos con la Selección Argentina. Senesi debutó en 2022 en un amistoso contra Estonia y desde ahí no fue convocado hasta los partidos amistosos de octubre de 2025. El zaguero fue titular en el triunfo sobre Venezuela y después se quedó en la banca en los duelos posteriores contra Puerto Rico y Angola.

La última vez que el exjugador del Bournemouth se enfundó en la playera albiceleste fue en la Fecha FIFA de marzo al jugar contra Mauritania. En ese encuentro fue amonestado, pero se mantuvo en el campo durante todo el juego.

El futbolista de 29 años brilló con el Bournemouth a tal grado que se ganó el fichaje con el Tottenham. Entre la Premier League, la FA Cup y la Carabao Cup, Senesi jugó 39 partidos con los “Cherries” y generó cinco asistencias. Antes de llegar al futbol inglés jugó con el Feyernoord de la Eredivisie y se formó en el San Lorenzo de Almagro.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Marcos Senesi tiene posibilidad de jugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Los defensores centrales titulares de argentina son Cristian Romero y Lisandro Martínez. Además, Lionel Scaloni decidió aumentar la profundidad en la posición con la presencia de Facundo Medina y el veterano Nicolás Otamendi. Con ello, es factible que Senesi tenga minutos contra Jordania o contra Austria durante la fase de grupos. Otra cuestión que le podría dar minutos sería la acumulación de tarjetas amarillas.