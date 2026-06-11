El antecedente del árbitro de México vs. Sudáfrica que anticipó las 3 tarjetas rojas en el debut del Mundial 2026

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México y Sudáfrica no solo quedará en la memoria por el triunfo local, sino también por la estricta conducción del árbitro brasileño Wilton Sampaio. Con tres tarjetas rojas mostradas en el Estadio Ciudad de México, el juez volvió a dejar en evidencia que su criterio no conoce de contemplaciones, una característica que, lejos de ser una sorpresa, parece ser su sello distintivo.

En el ámbito internacional, especialmente en Sudamérica, se lo reconoce como un juez con poco margen de maniobra. Sus antecedentes en el Brasileirao y en el resto de los países de Conmebol ya anticipaban un escenario de alta tensión. De hecho, los más memoriosos aún recuerdan un caso emblemático ocurrió hace menos de un año, cuando en un vibrante enfrentamiento entre Fortaleza y Vasco da Gama por el campeonato brasileño, el árbitro perdió el control de las acciones al expulsar a cuatro futbolistas. En aquella jornada, Sampaio dejó en claro que su tolerancia hacia las infracciones o las protestas es mínima.

Lo ocurrido en la inauguración del Mundial 2026 no hizo más que confirmar esta tendencia: ante cualquier situación que el brasileño considere una falta de respeto al reglamento o a la fluidez del juego, la mano sale rápidamente hacia el bolsillo para buscar una tarjeta.

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El historial de los partidos con 3 o más expulsados en la historia de los Mundiales

Si bien el debut de México y Sudáfrica se unió a esta selecta lista, el dato curioso es que este tipo de estadísticas ya había ocurrido en seis ocasiones previas, incluyendo encuentros disputados antes de que la tarjeta roja se introdujera formalmente como instrumento reglamentario en 1970. Con este nuevo registro, ya son 7 los partidos en la historia de los Mundiales que han contado con al menos tres jugadores enviados a las duchas antes de tiempo.

Partidos con tres o más expulsados:

Mundial 1938: Brasil 1-1 Checoslovaquia – 3 expulsados

Mundial 1954: Hungría 4-2 Brasil – 3 expulsados

Mundial 1998: Dinamarca 1-1 Sudáfrica – 3 expulsados

Mundial 2006: Italia 1-1 Estados Unidos – 3 expulsados

Mundial 2006: Croacia 2-2 Australia – 3 expulsados

Mundial 2006: Portugal 1-0 Países Bajos – 4 expulsados

Mundial 2026: México 2-0 Sudáfrica – 3 expulsados

¿Cuál es el récord de expulsados en un mismo partido del Mundial?

El tope histórico se mantiene en cuatro tarjetas rojas en un mismo encuentro. Esta marca se registró durante los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, en el polémico duelo entre Portugal y Países Bajos. Aquel día, Valentin Ivanov sancionó a Boulahrouz y Gio van Bronckhorst por el lado neerlandés, mientras que Costinha y Deco vieron la roja por el combinado luso.