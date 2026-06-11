Julián Quiñones tiene este millonario sueldo en Arabia y hoy es el consentido de los mexicanos

México arrancó con el pie derecho y le ganó 2-0 a Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El que marcó el primer gol fue Julián Quiñones, quien realizó un baile que funcionó como una suerte de venganza por lo que había sucedido hace 16 años en territorio africano. Sin dudas es un crack y su salario así lo refleja.

Con el sueldo de Julián Quiñones se le puede pagar hasta a 3 entrenadores de la Liga BBVA MX. Pues de acuerdo a distintos reportes que trascendieron en los últimos tiempos, el mexicano es de los mejores pagados del Al-Qadsiah FC. Su salario rondaría los 80 millones de pesos mexicanos. Hoy todos lo aman en México.

Julián Quiñones y su alto sueldo en el Al-Qadsiah FC

El nivel de Julián Quiñones lo posiciona como uno de los jugadores mejores pagados de ese equipo, pues tiene un salario de 4.6 millones de dólares (equivalente a 80 millones de MXN, aproximadamente). Está claro que el jugador mexicano se lo ganó a base de hacer goles sin parar en la Liga Saudí. No por nada el crack lo puso de titular como extremo.

Los números de Julián Quiñones respaldan su salario en Arabia Saudita

Durante la presente temporada “La Pantera” Quiñones marcó 37 goles en 35 partidos jugados con su equipo en Medio Oriente. Sin dudas es el jugador mexicano que llegaba con mejores números al Mundial y hoy lo ha demostrado con su gol en México. En total con el Al-Qadsiah FC ya lleva:

Partidos jugados: 68

Encuentros como titular: 68

Goles convertidos: 62

Asistencias aportadas: 12

Tarjetas recibidas: 10 amarillas y 1 roja

|MEXSPORT

¿Qué partidos le quedan a México en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Jueves, 18 de junio 2026 – Jornada 2 – México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara – 19:00 horas — Grupo A

Miércoles, 24 de junio 2026 – Jornada 3 – México vs. Chequia – Estadio Ciudad de México – 19:00 horas — Grupo A

¡Llega el primero! 🥹



Julián Quiñones rescata el balón y hace una diagonal al área para vencer a Williams y así hacer el primero gol de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️… YA LO GANA MÉXICO#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca… pic.twitter.com/Hht1SWIHq7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026