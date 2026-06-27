Seleccionado nacional lanza fuerte mensaje a jugador que lo lesionó en pleno Mundial: “Actuó llevado por la frustración”

España ganó el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al vencer a Uruguay en la última fecha de la fase de grupos. Lamentablemente, el costo fue demasiado alto y perdieron indefinidamente a Yeremy Pino y a Nico Williams por lesión. Este último, con un problema en el músculo aductor derecho, emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que señaló que la lesión ocurrió porque su rival actuó debido a la frustración que sentía por saberse perdedor y eliminado del torneo.

“Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba”, escribió Williams en sus redes sociales. “Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”.

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El partido ya había superado los 90 minutos reglamentarios cuando Nicolás de la Cruz se barrió de manera artera para tratar de quitarle el balón a Williams. Sin embargo, el charrúa utilizó fuerza excesiva y la jugada fue aparatosa. El árbitro decidió mostrarle una tarjeta amarilla al futbolista del Flamengo, pero los jugadores de ambos equipos discutieron. Los sudamericanos perdieron la cabeza y unos minutos después Canobbio se fue expulsado por una dura falta sobre Pau Cubarsí.

Pese a todo, el futbolista de 23 años considera que todo es parte de un plan superior e él y que podrá volver a jugar futbol más pronto de lo que espera. Además, agradeció el apoyo recibido después de la lesión por parte de los aficionados.

Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad.



Fue un año y medio de sufrimiento,… pic.twitter.com/6gCMHhJLzk — Nicolas Williams (@willliamsssnico) June 27, 2026

¿Cuánto tardará Nico Williams en recuperarse?

La Real Federación Española de Futbol emitió un comunicado sobre la lesión de Williams y apuntó que “es de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad”. Una de las cuestiones que genera esperanza es que el futbolista del Athletic de Bilbao se mantendrá concentrado con “La Roja” mientras se encuentran en busca de alzar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Durante la última temporada se perdió seis juegos entre septiembre y octubre por una molestia en la ingle relacionada a la pubalgia. Después, recayó en esa misma lesión y quedó fuera casi dos meses donde se perdió 10 juegos entre el club y la selección. Además, el pamplonés llegó justó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ porque en mayo tuvo complicaciones con los isquiotibiales.