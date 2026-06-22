Seleccionado nacional QUEDA FUERA del Mundial 2026 por lesión de tobillo

Alemania aseguró su lugar en los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un triunfo sobre Costa de Marfil. Sin embargo, el costo fue altísimo al perder a uno de sus defensores titulares por una grave lesión. Tras el partido, el entrenador Julian Nagelsmann reveló que Nico Schlotterbeck no se veía bien después de salir del juego al medio tiempo con un problema en el pie. Ahora, el estratega germano confirmó el diagnostico de una lesión en el ligamento interno del tobillo izquierdo y dijo estar sorprendido de que el seleccionado nacional aguantase hasta el final de la primera parte porque la gravedad le impedirá terminar el torneo.

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El futbolista de 26 años se quedará en Estados Unidos con sus compañeros durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero ya no jugará más. El panorama para Schlotterbeck no es bueno ya que deberá estar fuera de actividad durante algunos meses. El defensor del Borrusia Dortmund era uno de los objetivos del mercado de fichajes del Real Madrid y ahora esa posibilidad se ha caído por la lesión.

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Aunque es un defensor central, Schlotterbeck tiene olfato para el gol. El nacido en Waiblingen anotó cinco goles en 28 partidos de la Bundesliga y consiguió dos asistencias. Además, logró marcar uno de los siete goles de Alemania contra Curazao.

😟 Nico Schlotterbeck hat sich beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste eine Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen.



Er wird sowohl dem DFB als auch Borussia Dortmund mehrere Monate fehlen.



Wir stehen an deiner Seite, Schlotti! 💛 pic.twitter.com/W41iMM6hPV — Borussia Dortmund (@BVB) June 22, 2026

¿Quién reemplazará a Nico Schlotterbeck?

Con la baja de Schlotterbeck, Julian Nagelsmann deberá modificar su alineación titular. El central de Borrusia Dortmund fue titular en los primeros dos partidos junto a Jonathan Tah. Al momento de su lesión, fue reemplazado por Antonio Rudiger y todo apunta a que el zaguero del Real Madrid será el titular cuando enfrenten a Ecuador.

Las otras dos opciones por detrás de Rudiger dentro de la plantilla germana son Malick Thiaw y Waldemar Anton. El primero es un joven prometedor del Newcastle United de la Premier League que brilló durante la última temporada mientras que el segundo es un veterano que fue la pareja de Schlotterbeck en la zaga de Dortmund durante el curso pasado.

Después del duelo contra Ecuador, los alemanes están programados para enfrentar a un tercer lugar de los Grupos A, B, C, D o F. Por ahora, los tres equipos con más probabilidad de enfrentar al combinado germano son Paraguay, Australia y Escocia.