Los dos bombazos de 100 millones que busca el Real Madrid

El Real Madrid no vive un gran momento, pese a seguir en la lucha de LaLiga y de la Champions League, es claro que el funcionamiento del plantel no ha sido bueno. El Real Madrid planea un mercado con dos bombazos. De acuerdo con diversos reportes, la directiva encabezada por Florentino Pérez ha reservado un presupuesto superior a los 100 millones de euros para cerrar dos fichajes de alto calibre en el próximo verano, se tratan de Rodri Hernández del Manchester City, y el defensor alemán Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund.

La estrategia del club blanco es clara, reforzar las líneas más endebles del equipo de cara a la siguiente temporada. Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, es considerado el contención ideal para aportar liderazgo y control en la base del plantel, un puesto que aún busca un heredero para la histórica generación de Toni Kroos y Casemiro. Del otro lado, , de 26 años, cubriría la necesidad de un central zurdo de jerarquía, sobre todo ante las posibles salidas de Alaba y Rüdiger que no han tenido muchos minutos debido a las lesiones.

Rodri y Schlotterbeck son los elegidos

Ambos jugadores tienen contrato hasta 2027, lo que sitúa al Madrid en una posición de negociación fuerte para negociar, Al acercarse al último año de sus vínculos, los clubes podrían verse obligados a vender o arriesgarse a perderlos libres en 2028. El Manchester City, sin embargo, no pondrá fácil la salida de su estrella, ya que es una pieza clave en el esquema de Guardiola, pese a que ha sufrido graves lesiones en el último par de años.

La operación total rondaría los 100 millones, una cifra que el club considera asumible si se ejecuta con inteligencia. Cualquier movimiento adicional dependerá de las ventas que se produzcan en la plantilla, pero la prioridad está clara: Rodri y Schlotterbeck son los elegidos para liderar la nueva era blanca.

