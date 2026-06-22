Argentina vs Austria: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 22 de junio por el Mundial 2026; del juego de Lionel Messi; en directo, por internet y en línea
Argentina busca dar otro golpe de autoridad de la mano de Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante una Austria que también llega encendida.
La selección de Argentina regresa hoy a la actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para disputar su segundo compromiso dentro del Grupo J en un partido donde buscará acercarse a los dieciseisavos de final. La vigente campeona del mundo dejó grandes sensaciones en su debut tras vencer con autoridad 3-0 a Argelia, confirmando que sigue siendo una de las máximas candidatas a levantar nuevamente el trofeo.
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El equipo de Lionel Scaloni mostró equilibrio, intensidad y mucha jerarquía en todas sus líneas. Con Lionel Messi como cerebro ofensivo y atacantes como Lautaro Martínez y Julián Álvarez, la Albiceleste vuelve a presentarse como un equipo sumamente peligroso, capaz de resolver partidos tanto desde el juego colectivo como desde el talento individual.
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Sin embargo, Austria no llega como víctima. El conjunto europeo también arrancó con victoria tras imponerse 3-1 a Jordania, mostrando orden táctico y buenas transiciones ofensivas. Con futbolistas de experiencia como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic, los austriacos buscarán incomodar a Argentina y pelear por un resultado que podría cambiar por completo el panorama del grupo.