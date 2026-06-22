Argentina vs Austria: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 22 de junio por el Mundial 2026; del juego de Lionel Messi; en directo, por internet y en línea

Argentina vs Austria Argentina vs Austria Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de Argentina regresa hoy a la actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para disputar su segundo compromiso dentro del Grupo J en un partido donde buscará acercarse a los dieciseisavos de final. La vigente campeona del mundo dejó grandes sensaciones en su debut tras vencer con autoridad 3-0 a Argelia, confirmando que sigue siendo una de las máximas candidatas a levantar nuevamente el trofeo.

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El equipo de Lionel Scaloni mostró equilibrio, intensidad y mucha jerarquía en todas sus líneas. Con Lionel Messi como cerebro ofensivo y atacantes como Lautaro Martínez y Julián Álvarez, la Albiceleste vuelve a presentarse como un equipo sumamente peligroso, capaz de resolver partidos tanto desde el juego colectivo como desde el talento individual.

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Sin embargo, Austria no llega como víctima. El conjunto europeo también arrancó con victoria tras imponerse 3-1 a Jordania, mostrando orden táctico y buenas transiciones ofensivas. Con futbolistas de experiencia como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic, los austriacos buscarán incomodar a Argentina y pelear por un resultado que podría cambiar por completo el panorama del grupo.

