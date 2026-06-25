OFICIAL: Seleccionado Nacional se RETIRA tras el México vs República Checa del Mundial 2026

Luego del partido entre México y República Checa, duelo correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un jugador se ha retirado de las canchas jugando para su combinado nacional.

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Mediante redes sociales, la escuadra de Chequia le ha dado las gracias a Patrik Schick, figura del equipo que estuvo representado a República Checa por 10 años vistiendo y defendiendo los colores de su país.

Děkujeme, Patriku! ❤️



Po deseti letech v národním dresu se Patrik Schick rozhodl uzavřít svou reprezentační kariéru. Zanechal za sebou nezapomenutelné góly i momenty, na které budou čeští fanoušci ještě dlouho vzpomínat.



Děkujeme za každý zápas, každý gól i hrdost, se kterou… pic.twitter.com/jHnzfPSOI6 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 25, 2026

"Gracias, Patrik. Tras diez años con la camiseta nacional, Patrik Schick ha decidido cerrar su carrera en la selección. Deja tras de sí goles y momentos inolvidables que los aficionados checos recordarán durante mucho tiempo. Gracias por cada partido, cada gol y el orgullo con el que representaste a la República Checa...", se lee en las redes sociales del cuadro de Europa.

Jugando para la Selección de República Checa, el delantero tuvo un registro de 56 partidos disputados con marca de 26 goles. Entre los encuentros jugados fueron 17 partidos amistosos, 13 duelos de Eliminatorias para las Copas Mundiales, 7 de Eurocopa. 6 de Clasificatorias para la Euro, 8 de Liga de Naciones de la UEFA en dos categorías, dos de Play-Off para las Copas del Mundo y tres juegos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, certamen en el que Chequia tuvo un debut con derrota ante Corea del Sur. En le Fecha 2 empataron contra Sudáfrica y cerraron la Fase de Grupos cayendo ante la Selección Mexicana, resultado con el que se han quedado fuera de la competencia en el Grupo A.

Con 30 años de edad, Patrik Schick se despide de la Selección Nacional, no obstante, el atacante seguirá jugando para el Bayer Leverkusen, con quienes ha disputado 210 partidos con registro de 103 goles y 16 asistencias.

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