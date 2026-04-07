Seleccionados italianos habrían pedido su bono antes de calificar a la Copa Mundial de la FIFA

Para sorpresa de millones de aficionados al futbol, la Selección de Italia se quedó por tercera ocasión consecutiva fuera de la Copa Mundial de la FIFA, luego de perder en penales el repechaje de la UEFA ante su similar de Bosnia y Herzegovina, lo que ha prendido las alarmas en el futbol italiano.

Sin embargo, con el paso de los días, han salido a la luz muchas especulaciones de las medidas que se podrían tomar y las cosas a cambiar, pero también de diversas situaciones que han puesto a los jugadores en el centro de la polémica.

Resumen México 0-0 Canadá | Fecha FIFA

Jugadores italianos pedían su bono antes de calificar a la Copa Mundial de la FIFA

Distintos medios que siguen a la Selección Italiana, han revelado el premio que pidieron los jugadores en caso de conseguir el esperado boleto a la Copa Mundial de la FIFA, la cifra ronda los 300 mil euros, cantidad que iba a ser repartida entre ellos.

Ahora se ha filtrado que el estratega Gennaro Gattuso tuvo que hablar con los seleccionados italianos, esto para dejarles claro que primero tenían que ganar en el terreno de juego el boleto a la Copa Mundial de la FIFA y después podrían hablar de los premios económicos.

¿Qué está pasando en el futbol italiano?

Después de quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026, han renunciado varias figuras del futbol italiano, entre ellos Gabriele Gravina, presidente de la federación; Gianluigi Buffon, jefe de la delegación de Italia; y Gennaro Gattuso, quien había sido el estratega del equipo hasta la eliminación en el repechaje ante Bosnia y Herzegovina.

Todo apunta a que el futbol italiano va a tener un cambio radical, ya que han declarado que no pueden quedar fuera de otra justa mundialista.

