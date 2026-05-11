Semifinales de Conferencia: ¿Qué juegos de la NBA se disputan hoy lunes 11 de mayo?

Una nueva semana está por comenzar y, con ello, la posibilidad de disfrutar de distintos deportes a nivel mundial. Y, mientras en México se disputa la Liguilla del Clausura 2026, en los Estados Unidos las semifinales de Conferencia de la NBA están más vivas que nunca.

Los playoffs de la NBA

Será este lunes 11 de mayo cuando los amantes del baloncesto profesional puedan disfrutar de dos de las semifinales de Conferencia a través del Juego 3 entre estos equipos. Por tal motivo, es preciso que conozcas los horarios e inmuebles en donde se llevarán a cabo estos partidos de la NBA.

NBA 2026: A qué hora son las semifinales de Conferencia de hoy lunes 11 de mayo?

Cleveland Cavaliers vs Detroit Pistons | Juego 4 | Rocket Arena de Cleveland | 6 de la tarde.

Los Ángeles Lakers vs Oklahoma City Thunder | Juego 4 | Crypto.com

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Así fue la dolorosa lesión de Jarred Vanderbilt en las semifinales de Conferencia

Hace unos días el nombre de Jarred Vanderbilt se volvió tendencia en las redes sociales luego de que el jugador de los Lakers de Los Ángeles sufriera una aparatosa lesión en el dedo meñique, esto en la derrota de su equipo frente a Oklahoma City Thunder por 108 - 90.

Todo esto sucedió después de que el jugador saltara para tapar a Chet Holmgren; sin embargo, su mano chocó con la punta del tablero, lo cual causó los gritos del atleta. Posteriormente, se supo que su lesión era una de las más extrañas que se habían dado en los últimos años en la NBA, lo cual causó la preocupación de compañeros y rivales en el Estadio.