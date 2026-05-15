Semifinales de Conferencia NBA: ¿Qué juegos se disputan HOY viernes 15 de mayo?

Este viernes 15 de mayo se llevarán a cabo los penúltimos juegos correspondientes a las Semifinales de Conferencia de la NBA, por lo que son miles de fanáticos los que quieren conocer más al respecto. Por tal motivo, aquí conocerás el horario y el lugar en donde se disputarán estos duelos.

Los playoffs de la NBA

Como sabes, las Semifinales de Conferencia están que arden y, durante hoy 15 de mayo, se llevarán a cabo dos juegos a través de cuatro instituciones que lo están dejando todo en el campo. Debido a ello, aquí conocerás los horarios de estos partidos de la NBA para el centro de México.

¿A qué hora son las Semifinales de Conferencia de la NBA?

Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs | Juego 6 | Target Center en Minneapolis | 5 de la tarde.

Cleveland Cavaliers vs Detroit Pistons | Juego 6 | Rocket Arena en Cleveland | 7:30 de la noche.

dub from above 👀 pic.twitter.com/Yq1gX7BtMl — San Antonio Spurs (@spurs) May 14, 2026

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¿Cuándo son las Finales de Conferencia de la NBA?

De acuerdo con el calendario de la NBA, las finales de Conferencia están programadas para iniciar a mediados de este mes. Bajo este contexto, la final de la Conferencia Este comenzará a partir del 19 de mayo, mientras que la Conferencia Oeste se realizará un día después; es decir, el 20 de mayo.

Tal y como se ha disputado a lo largo de esta eliminatoria, las finales de Conferencia de la NBA se disputarán al mejor de 4 juegos, por lo que la misma podría extenderse hasta los 7 partidos tal y como ha ocurrido con estas semifinales entre los Timberwolves, los Spurs, los Cavaliers y los Pistons.

Dicho esto, la gran final de la NBA se programó para comenzar el próximo miércoles 3 de junio, misma que enfrentará al campeón de la Conferencia Este contra el mandamás de la Conferencia Oeste.